Одна мама рассказала в соцсетях, что воспитательница написала в родительском чате просьбу купить туалетную бумагу для детей.

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Педагог утверждает, что приобретение бумаги за государственные средства не предусматривается.

На сегодняшний день в заведении заканчивается туалетная бумага… Поэтому, посоветовавшись с родительским комитетом группы, решили, что на каждого ребенка необходимо принести 5 рулонов бумаги обычной, что должно хватить до лета,

– говорится в сообщении.

Мама добавила, что также общалась по этому поводу с заведующей садиком. По ее словам, деньги на такие нужды заведения не выделяют из бюджета.

Как реагируют другие родители

Пользователи фейсбука начали комментировать данный инцидент. По их словам, на это должны были бы предусмотреть средства.

"Вообще-то должны быть обеспечены за государственные средства. И это нонсенс, что по 5 рулонов на ребенка",

"5 рулонов до лета какого года хватит? Мы также приносили один рулон в начале учебного года. Или они еще и себя решили обеспечить?".

"Если в детском садике нет бумаги, то вы, как мама, должны были жалобу написать на директора за невыполнение своих рабочих обязанностей".

"Интересно, и как считали, что именно 5 рулонов? Почему не 3 или не 6?"

"1 рулон ребенку и по 2 каждому воспитателю на дом".

"Так в каждом садике Одесской области. Везде сдают каждый месяц на хозяйственные нужды. К сожалению..."

Отметим, что за финансирование дошкольных учреждений отвечают местные отделы образования. Юристы говорят, что если у них не хватает средств, это не повод требовать деньги у родителей.

К слову, в Ивано-Франковске городской глава Руслан Марцинкив предложил легализовать родительские взносы в детских садах. Он считает, что нужно ввести символическую плату с родителей, чтобы не унижаться. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации поста "Родители SOS":

Подскажите, как поступать, когда воспитатель сбрасывает следующее сообщение:

"Уважаемые родители! Спасибо вам всем и особенно родительскому комитету за обеспечение группы полотенцами и салфетками. Однако на сегодняшний день в заведении заканчивается туалетная бумага и приобретение ее государственными средствами не предусматривается. Поэтому, посоветовавшись с родительским комитетом группы, решили, что на каждого ребенка необходимо принести 5 рулонов бумаги обычной (не белой), которой должно хватить до лета. Просим каждую семью принести по 5 рулонов бумаги в ближайшее время".

Речь идет о коммунальном учреждении "Заведение дошкольного образования "Журавлик" Винницкого городского совета.