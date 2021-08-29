Плохие оценки, новый класс и ожидания: как ребенку комфортно и без стресса находиться в школе

Уже через несколько дней дети возвращаются в школу. Поэтому читайте несколько советов, которые помогут ребенку справиться со стрессом и комфортно чувствовать себя в школе.

Переход в новый класс

Знакомство с новым коллективом требует психологической и даже физиологической адаптации. Детей ждет новое место, новые правила группы, новые люди.

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По словам экспертов, первоклассникам понадобится 6 – 8 недель на привыкание, поэтому родители должны быть к этому готовы и чаще говорить о школе с ребенком.

В то же время ученикам старших классов в среднем хватает месяца для начальной интеграции в новую группу людей. Полное "единение" с коллективом может занять до трех месяцев.

Во время адаптации в новом классе детская психика мобилизует все ресурсы и включает режим защиты перед возможными испытаниями.

Как родители могут помочь:

Дайте почувствовать ребенку, что вы понимаете его переживания. Расскажите примеры собственного знакомства с новым коллективом. Не стесняйтесь забавных и курьезных историй о школе из своего опыта. И подчеркните, что впереди его ждет много интересного и увлекательного.

Если нужно – проведите репетицию знакомства. Ученик или ученица могут заранее продумать, как представятся в новом коллективе. Родители же могут подыграть и смоделировать различные ситуации: дружелюбную, шуточную и хулиганскую реакции.

Плохие оценки

Основное, что должен понимать школьник и его окружение, – работать следует не на оценки, а на знания.

Эксперты говорят, что низкие баллы могут говорить не только о плохих знаниях, но и о том:

что ученик уже знает программу,

что именно этот предмет ему не нравится,

что он не слишком интересно преподается и тому подобное.

В целом школьное оценивание слишком обобщенное и относительное. Оно не дает представления о реальном потенциале ребенка. Чтобы раскрыть таланты, надо понять реальные интересы и способности ребенка, а также выявить таланты во внешкольной жизни.

Как родители могут помочь? Проанализируйте, что именно является причиной плохих оценок. Если выяснится, что ребенку не подходит манера преподавания, нужен индивидуальный темп или просто не хватает знаний по отдельным темам, то попробуйте дополнительно привлечь других преподавателей.

Сравнение с другими

Например, педагоги онлайн-школы " На Урок " заботятся о том, чтобы каждый школьник смог получать качественные знания в интересном формате. Команда онлайн-курсов создала все условия, чтобы учащиеся в комфортных условиях могли улучшить знания, повысить оценки или подготовиться к ГИА и ВНО.

Одно из наибольших воспитательных провалов – сравнивать детей с собой, сверстниками, одноклассниками, братьями, сестрами и тому подобное. Это прямой путь к стрессу и тревожности у детей. Также такой подход вызывает ревность к людям, с которыми сравнивают.



Ребенок среди сверстников / Фото smartum

Что делать в таком случае? Поймите, что каждый из нас – личность и индивидуальность. Дети не похожи друг на друга. Ваш ребенок уникален, и поэтому вы должны хвалить его за прогресс и успехи.

Если вы обнаружите, что соперничество между детьми негативно влияет на кого-либо из них, станьте справедливым посредником и не принимайте чью-либо сторону. Попробуйте деликатно урегулировать ситуацию.

Неоправданные ожидания

Чрезмерное давление и ожидания от окружения еще больше приводят к стрессу и тревоге. Большинство школьников стремится к завоеванию авторитета как среди одноклассников, так и в семье.

Однако часто взрослые "программируют" учеников получать хорошие оценки, быть вежливыми, аккуратными, улыбчивыми, инициативными и тому подобное.

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Как вы можете помочь? Научите ребенка следовать собственным целям, а не капризам окружения. Объясните, что не следует ожидать от себя и других выполнения сверхмощного плана, который вы ярко нарисовали в своем воображении.

И главное – мотивируйте, но не давите. Просто определите сферу знаний, в которой ваш ребенок может преуспеть, и помогите ему в этом.

Установление авторитета в школе

Завоевание и удержание своего места в социуме – это одна из главных причин стрессов среди подростков. Но важно также понимать свою "нормальность", несмотря на комментарии других людей.

Как вы можете помочь? Если ребенок все время подвергается нездоровому давлению среди сверстников, присмотритесь к его окружению. Выясните, не травят ли его, как относятся друзья. Вовлекайте ребенка в совместное обсуждение его будущего и страхов. Будьте рядом и поддерживайте ребенка на его пути к свершениям.