В сети появилась информация о том. что Минобразования и науки совместно с Украинским центром оценивания качества образования введет платное ВНО. Действительно ли это так и за что будут платить участники ВНО – читайте в материале.

Общество возмутила новость о платном ВНО, поскольку тестирование является важной составляющей системы образования и предполагает соблюдение принципа равенства всех граждан, сообщает УЦОКО.

Важно Изменения в ВНО в 2021: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году

Они отметили, что в проекте приказа об изменениях к проведению ВНО для выпускников действительно предусмотрено введение возможности сдавать ВНО за свой счет. И это позволит сдавать сверхурочное количество предметов ВНО.

Так, участники смогут выбрать до пяти предметов ВНО за счет государства, и их достаточно для поступления в вузы. Но еще до семи предметов выпускники смогут составить за собственные деньги. Известно, что участвовать в платном ВНО выпускники смогут не раньше 2022 года.

В УЦОКО заверили, что оплата прохождения ВНО с сверхурочного количества учебных предметов предусмотрена законодательством. Ведь человек имеет право пройти тестирование сверх установленного государством количества учебных предметов, но за свой счет.

Количество предметов ВНО, которые можно сдавать за счет государства, будет делать возможным доступ граждан к желанным высшим учебным заведениям. А норма, о которой идет речь, расширит возможности граждан, которые захотят попробовать свои силы из многих учебных предметов,

– добавили в УЦОКО.

К слову, из-за пандемии COVID-19 в Украине, выпускников школ, которые в 2021 году заканчивают обучение, могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО. То есть ГНА будет происходить по выбору ученика: или в учебном заведении (письменно, устно или даже онлайн) или в форме ВНО.