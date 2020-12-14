В МОН планируют ввести платное внешнее независимое оценивание. То есть абитуриент может бесплатно сдать ВНО по 5 предметам, а по желанию сдать дополнительные тесты по другим предметам за собственные средства. Эксперты считают, что это поможет учащимся осознанно выбирать вузы.

Некоторые педагоги неоднозначно отреагировали на эту идею. Однако бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук поддержал такое решение. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, такое решение нужно было принять еще 6 лет назад. Так как еще в 2014 году его команда предлагала подобное, однако тогдашнее руководство МОН испугалось такого предложения.

Хорошо, что вернулись к такому решению. Но вокруг этой проблемы не нужно разгонять какую-то "зраду", поскольку ее здесь просто нет,

– написал экс-глава УЦОКО.

Также он отметил, что платное ВНО поможет учащимся расширить возможности для более осознанного выбора.

Еще в период своей работы на должности главы УЦОКО Игорь Ликарчук предлагал другое важное решение – дать возможность желающим проходить ВНО несколько раз в течение года, а впоследствии позволить абитуриенту выбрать из всех полученных результатов лучший, который можно будет подать в университет.

"Такой вариант поможет существенно упростить возможность прохождения экзамена с целью получения лучших результатов", – добавил бывший руководитель УЦОКО.

К слову, УЦОКО внесло разъяснения относительно проекта приказа об изменениях в порядок проведения ВНО. Так, еще около семи предметов выпускники смогут сдать за собственные деньги. Известно, что участвовать в платном ВНО выпускники смогут не раньше 2022 года.