Стоимость этой услуги определена соответствующим приказом УЦОЯО. Заказать услугу дополнительного ВНО участники смогут с 4 по 14 марта после того, как зарегистрируются для участия в основной сессии.

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Сколько стоит платное ВНО-2022

Дополнительное независимое оценивание по истории Украины, физике, химии, биологии, географии будет стоить – 354 гривны за один предмет. Дополнительное тестирование по любому иностранному языку будет иметь стоимость – 789 гривен за предмет.

Желающие сдать более 5 предметов должны разместить соответствующий заказ с помощью специального сервиса через Информационную страницу участника ВНО, созданную на сайте УЦОЯО.

Оплата услуг будет осуществляться в безналичной форме с использованием электронного платежного средства через соответствующие ссылки с Информационной страницы участника или через терминалы самообслуживания или кассы банковских учреждений.

Важно! Выпускники имеют право сдать ВНО-2022 по 5 предметам бесплатно. Платные тесты будут лишь, если участник захочет сдать дополнительные ВНО. Это не обязательно, только по желанию выпускников.

К слову, в Украине утвердили новый образец сертификата внешнего независимого оценивания. Главные изменения – процедура регистрации и вид сертификата. Отныне он может состоять из одной (основной) или нескольких (основной и дополнительной) частей.

График ВНО-2022

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОЯО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

К слову, в 2021 году Верховная Рада учредила премии для участников ВНО с наилучшими результатами. Право на премию размером 100 тысяч гривен имеют 30 выпускников школ, которые получили по 4 предметам ВНО более 790 баллов.

Для получения премии есть одно важное условие – выпускники должны продолжить обучение в украинских вузах. Если же кто-то из выпускников решит получать высшее образование за рубежом, он не сможет получить деньги. Кто получил премии в 2021 – читайте в статье.