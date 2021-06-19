Как платят зарплаты учителям в Украине и за рубежом: опыт Польши, Эстонии и Литвы

Зарплаты учителей в разных странах зависит от местного законодательства, опыта работы и престижности профессии. В Украине в этом году подняли ставки для педагогов на 20%. В то же время в Польше реформа зарплат учителей состоялась в 2002 году, в Эстонии – в 2013, в Литве – в 2016 году.

Однако в каждой стране были свои трудности. Так, в Польше министр потерял работу, в Литве была забастовка учителей, а в Эстонии реформа происходила на протяжении длительного времени.

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Польша

В Польше нет системы со ставками. Там учителя подписывают индивидуальные контракты.

По словам консультанта по вопросам образования шведско-украинского проекта “Поддержка децентрализации в Украине” Яна Герчинского, польские директора не должны зарабатывать деньги, это не их задача, они решают вопрос школы.

Система оплаты труда учителей в Польше является результатом реформы от 2000 года:

повышение престижа педагогической профессии;

увеличение зарплаты учителей;

стремительное прогрессирование зарплаты учителей для мотивации к постоянному профессиональному развитию;

внедрение принципа, согласно которому лучшие учителя могут зарабатывать больше.

Кроме того, учительство в Польше имеет четыре профессиональных уровня: стажер, контрактованный учитель, назначенный учитель, дипломированный учитель. Зарплата зависит от профессионального уровня.

Зарплата состоит из таких элементов:

Базовая зарплата.

Надбавки за стаж, мотивационные, функциональные (для руководителей школ, других руководящих должностей), за тяжелые условия труда.

Платежи за уроки сверх недельной нагрузки и временные замены.

Премии и доплаты (пособие на отдых, годовая дополнительная зарплата, премия за начало работы, юбилейные награды и тому подобное).

Ежегодно министр издает указ, согласно которому устанавливается минимальный уровень базовой зарплаты учителей в зависимости от педагогического образования и профессионального уровня учителя.

Так, обязательная средняя зарплата учителей в 2020 году составляла для стажера 3 538 злотых (примерно 790 евро), а для дипломированного учителя – 6 510 злотых (1452 евро).

Основной источник средств на образование – образовательная субвенция. Ее выделяют всем местным органам власти в расчете на ученика и утверждает МОН. Дополнительные источники средств – доходы учебных заведений и взносы из местных бюджетов.

Эстония

Эстония и Литва определяют индивидуальную зарплату учителей на основе еженедельной учебной нагрузки и определенных факторов (например, количество проверенных тетрадей).



Учитель в школе / Фото teacheracademy.eu

Правительство и ассоциация учителей договорились, что педагогам обеспечат минимальную зарплату, отменив ставку. Минимум должен был подниматься ежегодно по меньшей мере​ на 10%.

Внештатный советник Министерства образования Эстонии Анзори Баркалая говорит, что учителя в Эстонии всегда имели высокий статус и были энтузиастами.

Люди хотели перемен и делали их бесплатно. Правительство привыкло к этому, поэтому долго зарплату учителей не поднимали. Так было до начала 2000 годов. Со временем зарплаты начали существенно расти,

– добавил он.

Интересно, что основатель школы определяет зарплату директора школы. Например, ежемесячная зарплата директора школы колеблется от 1 до 2,2 тысячи евро.

В то же время зарплату учителя определяет директор. Руководитель школы с каждым учителем заключает договор, в котором определяет уровень зарплаты. Директор также распределяет роли и нагрузки учителя.

Так, зарплата учителя зависит от квалификации, сложности преподавания и предмета. Определена минимальная зарплата учителей – в 2020 году она составляла 1315 евро.

Добавим, что рабочее время учителей предусматривает:

подготовку к урокам, их проведение,

оценивание работы учащихся,

учебные визиты,

отбор и адаптацию учебных материалов,

профессиональные встречи, повышение квалификации,

руководство классом,

наставничество младших учителей и т.

Литва

В Литве учитель имеет 36 часов работы в неделю. Эта нагрузка состоит из:

контактных часов: непосредственно обучение, проведение занятий или сессии неформального образования;

планирования учебной деятельности;

подготовки к урокам;

оценивания учебных достижений учащихся;

классного руководства;

повышения квалификации;

мероприятий для школьного сообщества.

Зато зарплата состоит из двух компонентов – постоянная часть и переменная часть.

Постоянная часть зависит от квалификации и опыта. Например, есть 4 квалификационные категории: обычный учитель, старший учитель, учитель-руководитель (методист), учитель-эксперт.

Так, начинающий учитель без квалификации, работающий полный рабочий день, имеет 1 130 евро, тогда как учитель-эксперт с более чем 25-ю годами опыта получает 1 586 евро.

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А переменная часть зарплаты может включать три элемента:

надбавку за сложную работу, она может составлять до 30% зарплаты.

премию в размере 100% зарплаты, не более раза в год,

доплаты за дополнительную работу (например, замена другого учителя).

Украина

На сегодня минимальная зарплата украинских учителей составляет 4 859 гривен. Столько получают начинающие педагоги, у которых нет опыта работы.

У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч – 6 или 6,5 тысяч гривен.

Как рассчитывают зарплату школьных педагогов? Зарплата учителей в Украине состоит из оклада (ставки), надбавок и доплат.

Интересно, что размер надбавок может превышать размер ставки. Ведь здесь все зависит от стажа педагога, его дополнительных обязанностей и тому подобное.

В частности, есть надбавки за выслугу лет:

более 3 лет работы – 10%,

более 10 лет работы – 20%,

более 20 лет работы – 30%.

А уже с декабря 2021 года учителям должны снова поднять зарплаты на 8,3%. Поэтому учителя будут иметь такие ставки:

молодой учитель – 5 265;

учитель I категории – 6 567;

учитель высшей категории – 7 тысяч.



Зарплата учителей на 2021 год / Данные МОН / Инфографика 24 канала