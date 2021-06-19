Однако в каждой стране были свои трудности. Так, в Польше министр потерял работу, в Литве была забастовка учителей, а в Эстонии реформа происходила на протяжении длительного времени.
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Польша
В Польше нет системы со ставками. Там учителя подписывают индивидуальные контракты.
По словам консультанта по вопросам образования шведско-украинского проекта “Поддержка децентрализации в Украине” Яна Герчинского, польские директора не должны зарабатывать деньги, это не их задача, они решают вопрос школы.
Система оплаты труда учителей в Польше является результатом реформы от 2000 года:
- повышение престижа педагогической профессии;
- увеличение зарплаты учителей;
- стремительное прогрессирование зарплаты учителей для мотивации к постоянному профессиональному развитию;
- внедрение принципа, согласно которому лучшие учителя могут зарабатывать больше.
Кроме того, учительство в Польше имеет четыре профессиональных уровня: стажер, контрактованный учитель, назначенный учитель, дипломированный учитель. Зарплата зависит от профессионального уровня.
Зарплата состоит из таких элементов:
- Базовая зарплата.
- Надбавки за стаж, мотивационные, функциональные (для руководителей школ, других руководящих должностей), за тяжелые условия труда.
- Платежи за уроки сверх недельной нагрузки и временные замены.
- Премии и доплаты (пособие на отдых, годовая дополнительная зарплата, премия за начало работы, юбилейные награды и тому подобное).
Ежегодно министр издает указ, согласно которому устанавливается минимальный уровень базовой зарплаты учителей в зависимости от педагогического образования и профессионального уровня учителя.
Так, обязательная средняя зарплата учителей в 2020 году составляла для стажера 3 538 злотых (примерно 790 евро), а для дипломированного учителя – 6 510 злотых (1452 евро).
Основной источник средств на образование – образовательная субвенция. Ее выделяют всем местным органам власти в расчете на ученика и утверждает МОН. Дополнительные источники средств – доходы учебных заведений и взносы из местных бюджетов.
Эстония
Эстония и Литва определяют индивидуальную зарплату учителей на основе еженедельной учебной нагрузки и определенных факторов (например, количество проверенных тетрадей).
Учитель в школе / Фото teacheracademy.eu
Правительство и ассоциация учителей договорились, что педагогам обеспечат минимальную зарплату, отменив ставку. Минимум должен был подниматься ежегодно по меньшей мере на 10%.
Внештатный советник Министерства образования Эстонии Анзори Баркалая говорит, что учителя в Эстонии всегда имели высокий статус и были энтузиастами.
Люди хотели перемен и делали их бесплатно. Правительство привыкло к этому, поэтому долго зарплату учителей не поднимали. Так было до начала 2000 годов. Со временем зарплаты начали существенно расти,
– добавил он.
Интересно, что основатель школы определяет зарплату директора школы. Например, ежемесячная зарплата директора школы колеблется от 1 до 2,2 тысячи евро.
В то же время зарплату учителя определяет директор. Руководитель школы с каждым учителем заключает договор, в котором определяет уровень зарплаты. Директор также распределяет роли и нагрузки учителя.
Так, зарплата учителя зависит от квалификации, сложности преподавания и предмета. Определена минимальная зарплата учителей – в 2020 году она составляла 1315 евро.
Добавим, что рабочее время учителей предусматривает:
- подготовку к урокам, их проведение,
- оценивание работы учащихся,
- учебные визиты,
- отбор и адаптацию учебных материалов,
- профессиональные встречи, повышение квалификации,
- руководство классом,
- наставничество младших учителей и т.
Литва
В Литве учитель имеет 36 часов работы в неделю. Эта нагрузка состоит из:
- контактных часов: непосредственно обучение, проведение занятий или сессии неформального образования;
- планирования учебной деятельности;
- подготовки к урокам;
- оценивания учебных достижений учащихся;
- классного руководства;
- повышения квалификации;
- мероприятий для школьного сообщества.
Зато зарплата состоит из двух компонентов – постоянная часть и переменная часть.
Постоянная часть зависит от квалификации и опыта. Например, есть 4 квалификационные категории: обычный учитель, старший учитель, учитель-руководитель (методист), учитель-эксперт.
Так, начинающий учитель без квалификации, работающий полный рабочий день, имеет 1 130 евро, тогда как учитель-эксперт с более чем 25-ю годами опыта получает 1 586 евро.
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А переменная часть зарплаты может включать три элемента:
- надбавку за сложную работу, она может составлять до 30% зарплаты.
- премию в размере 100% зарплаты, не более раза в год,
- доплаты за дополнительную работу (например, замена другого учителя).
Украина
На сегодня минимальная зарплата украинских учителей составляет 4 859 гривен. Столько получают начинающие педагоги, у которых нет опыта работы.
У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч – 6 или 6,5 тысяч гривен.
Как рассчитывают зарплату школьных педагогов? Зарплата учителей в Украине состоит из оклада (ставки), надбавок и доплат.
Интересно, что размер надбавок может превышать размер ставки. Ведь здесь все зависит от стажа педагога, его дополнительных обязанностей и тому подобное.
В частности, есть надбавки за выслугу лет:
- более 3 лет работы – 10%,
- более 10 лет работы – 20%,
- более 20 лет работы – 30%.
А уже с декабря 2021 года учителям должны снова поднять зарплаты на 8,3%. Поэтому учителя будут иметь такие ставки:
- молодой учитель – 5 265;
- учитель I категории – 6 567;
- учитель высшей категории – 7 тысяч.
Зарплата учителей на 2021 год / Данные МОН / Инфографика 24 канала