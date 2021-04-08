8 апреля прошел бесплатный вебинар, посвященный новому функционалу. Эксперты рассказали о возможностях кабинета, особенностях его настроек и главных преимуществах.

К теме 6,7 миллионов от государства: “Всеукраинская школа онлайн” получила дополнительное финансирование

Кабинет учителя "Всеукраинской школы онлайн" – это новый важный инструмент, который поможет сделать процесс онлайн-обучения качественней и организованней.

В частности, с помощью кабинета учитель сможет отслеживать успеваемость учеников, общаться с ними и устраивать дискуссии. Также запланировано впоследствии обеспечить возможность для учителей создавать собственные уроки или курсы.

Как пользоваться кабинетом учителя

Создать собственные курсы для своих учеников могут только учителя (те, кто при регистрации указывал роль учителя).

Для начала учителям надо ознакомиться с инструкцией, чтобы понимать детальное применение функции. После этого нажмите кнопку "Начать". Теперь в этом разделе можно пригласить на курс учеников, организовать их по классам, обсуждать с ними темы и отслеживать их успеваемость. Учитель может скопировать любой курс в ВШО. Для этого выберите класс, предмет и имеющийся курс. Отметим, что сейчас можно скопировать только один курс для одного класса. После этого нажмите "Готово". Это займет немного времени (2-10 минут). После этого появится вкладка "Управление курсами", где будут доступны все курсы, чтобы туда пригласить учеников. Все курсы будут в этом разделе. После этого скопируйте курс и нажимайте на кнопку "Пригласить учеников и учениц".

В разделе "Упарвление курсом" доступные три блока:

"Пользователи"

Там есть кнопка "Регистрация или отчисление учеников и учениц", куда вы можете добавить или удалить школьников с их электронными адресами.

"Классы"

"Оценивание"

У учеников любой курс будет отображаться в разделе "Мои курсы" – "Курсы от учителей и учительниц".

Как пользоваться кабинетом учителя на ВШО: смотрите видео

Как зарегистрироваться на онлайн-платформе ВШО? Регистрация бесплатная. Нажмите на блок “Зарегистрироваться” в правом верхнем углу. Затем заполните регистрационную форму и активируйте учетную запись. Вы можете просмотреть видеоинструкцию по этой ссылке.

Что известно о "Всеукраинской школе онлайн"