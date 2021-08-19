Планы школ о начале обучения, лучшие учителя и выпускники – итоги недели в образовании

Журналисты Образования 24 подготовили все важные новости, которые произошли на этой неделе – с 16 по 20 августа – в сфере украинского образования. В частности, читайте о планах о начале обучения в школах и вузах, именах лучших учителей и выпускников, а также о скандалах в образовании.

Планы о начале обучения

В социальных сетях распространился фейк о том, что с 1 сентября в школах отменяется обучение из-за карантина. Однако в МОН эту информацию опровергли и заверили, что образовательный процесс будет продолжаться.

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А если школа не сможет работать в очном формате, то будет организовано смешанное или дистанционное обучение.

Так, во Львове с сентября все школы возвращаются к очному обучению. Однако, если хоть один ребенок заболеет коронавирусом, весь класс переведут на самоизоляцию.

Чтобы всю школу закрыли на карантин, нужно, чтобы более 50% учащихся были на самоизоляции или чтобы город перешел в красную зону эпидемической опасности. В любом из этих двух случаев дети продолжат учиться, но уже дистанционно,

– отметила начальница управления образования Львова Зоряна Довганык.

В то же время в Одесской ОГА предлагают перенести начало учебного года в школах и университетах, чтобы продлить туристический сезон. В таком случае обучение начнётся не 1 сентября, а почти в конце месяца – 20 сентября.

Эту идею уже поддержали председатели Одесской, Николаевской и Херсонской ОГА. Но окончательного решения пока нет.

На прошлой неделе министр образования заверил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков. Сергей Шкарлет убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

Обучение в очном режиме / Фото Нуш

В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение? Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут учить учеников дистанционно, если регион попадет в желтую, оранжевую или красную зону эпидопасности.

Чего больше всего боятся родители учеников перед 1 сентября? Соучредитель ОО "Смарт образование", эксперт Оксана Макаренко рассказала, что родители боятся того, что школы вообще не откроют. По их мнению, это худший сценарий развития событий.

"Родители устали от дистанционного обучения, которое было во время карантина. Они его считают худшим развитием событий. Хуже, чем прийти в школу, где есть часть невакцинированных учителей", – заявила Макаренко. В то же время родители не волнуются из-за того, что многие учителя до сих пор не вакцинированы и это может нести опасность.

Каким будет обучение для студентов в вузах

Еще в прошлом году в МОН отметили, что университеты имеют автономию и могут самостоятельно решать, как им организовать учебный процесс. Поэтому здесь все зависит от руководства вуза.

Как будут работать вузы, по данным издания "Апостроф":

"Львовская политехника" и ЛНУ им. И. Франко начнут учебный год в оффлайне. В частности, в политехнике при усиленном карантине планируют, что у студентов будут отдельно лекционные дни (дистанционно), отдельно – дни для практических и лабораторных занятий (очно). Подробнее об обучении в этих вузах – читайте в статье.

В Харьковском национальном университете им. В. Казарина студентов известят ближе к началу учебного года. 1 сентября планируют начать занятия в аудиториях, но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

В Киево-Могилянской академии думают о смешанном формате для первых курсов: лекции хотят проводить онлайн, а семинары и практические занятия – в аудиториях. А старшекурсникам с 1 сентября придется учиться дистанционно, их планируют вводить в аудитории постепенно.

А в Национальном авиационном университете, КНЭУ им. В. Гетьмана и "Киевской политехнике" – пока не знают, каким будет формат обучения с 1 сентября.

Опять же – обучение будет зависеть от карантинной зоны. Если город в зеленой зоне – то препятствий для очного обучения нет. Если же показатели заболеваемости вырастут, то вузы будут обязаны перевести студентов на дистанционное обучение.

Интересно, что по состоянию на август было опубликовано примерно 2,5 тысячи вакансий в сфере дошкольного, начального и среднего образования. На них претендуют более 6,7 тысячи человек. И средний показатель зарплаты среди образовательных вакансий – 6 900 гривен.

Самые популярные вакансии:

учитель средней школы – 1 814 человек ищут такую ​​работу (есть 774 вакансии);

воспитатель – 1 666 человек ищут такую ​​работу (есть 743 вакансии);

помощник воспитателя – 1 137 человек готовы работать на такой должности (есть 249 вакансий);

ассистент учителя – 529 человек ищут эту работу (есть 88 вакансий);

учитель начальных классов – 520 человек хотят иметь такую ​​работу (есть 117 вакансий).

Кроме того, Сергей Шкарлет заявил, что Украина выделила деньги на улучшение условий во время обучения в школах. В частности, есть более 750 миллионов гривен, которые можно использовать на средства индивидуальной защиты – маски и дезинфекторы.

Вакцинация учителей

Согласно постановлению правительства, с 80% вакцинированных работников школы будут открыты, даже если область попадет в желтую, оранжевую или красную зону.

Однако министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что педагогов не будут заставлять делать прививки, но все-таки проведут разъяснительную работу.

Мы не можем заставить. Единственное, что мы можем делать – мотивировать и объяснять, что это важно не только для них самих,

– отметил директор лицея "Львовский" Андрей Закалюк.

Однако учителя отказываются от прививок. Так, в Ивано-Франковске каждый 3 педагог отказался от вакцинации. Еще около 20% педагогов колеблются.

"Если заболеваемость в области будет на грани "желтой зоны", тогда учебные заведения, где отсутствует 80% вакцинированных учителей, будут без права на функционирование в режиме офлайн. Я надеюсь на сознание педагогов", – подчеркнула начальница отдела областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Марта Локатыр.

В начале августа 2021 года от коронавируса 2 дозами иммунизировались 40% работников Ивано-Франковских школ. До 1 сентября обещают выйти на 50%. По данным Минздрава, самые высокие показатели вакцинации среди педагогов на Киевщине – это почти 90% привитых.

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В то же время на Тернопольщине во время усиленного карантина вакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю, чтобы школы смогли работать в очном режиме.

Лучшие учителя и выпускники

На национальную премию для учителей Global Teacher Ukraine 2021 подали анкеты более 3200 педагогов. Эксперты отобрали 50 полуфиналистов, которые удивили своим профессионализмом.

Топ-50 учителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2021:

Игорь Андриенков – учитель английского языка, который работает в Новониколаевском лицее в поселке Шевченково, что на Харьковщине. Анна Аринархова – учительница химии из Киево-Печерского лицея №171 "Лидер". Алла Бентковская – учительница английского языка из специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков I-III ступеней №1 им. Т. Шевченко в Бердичеве. Ирина Бирюк – учительница английского языка Первомайской школы №3, Донецкая область. Наталья Бойко – учительница биологии, экологии, основ здоровья и химии с Жоравской УВК – ДУЗ (ясли-сад) Яготинского горсовета в селе Жоравка Киевской области. Максим Борисенко – учитель информатики из Николаевского муниципального коллегиума им. В. Чайки. Петр Британский – учитель географии и STEM-курса из лицея "Гремиум" в Киеве. Татьяна Бурцева – учительница начальных классов из Ивано-Франковской начальной школы № 26. Анна Бут – учительница биологии, гражданского образования, художественной культуры и немецкого языка, классная руководительница из Мелитопольского профессионального аграрного лицея в Запорожской области. Татьяна Бутурлим – учительница украинского языка, украинской литературы с онлайн-школы "Меридиан" и образовательного центра "Школа успеха" в городе Нежин Черниговской области. Павел Виктор – учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе. Ольга Владичко – учительница защиты Отечества и изобразительного искусства с Сокольского лицея № 1 им. А. Романова на Львовщине. Наталья Власова – учительница всемирной истории, гражданского образования, истории Украины, человека и мира, основ медиаграмотности и правоведения с научного лицея международных отношений в Днепре. Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве. Юлия Гвоздецкая – учительница алгебры и геометрии из Харьковского научного лицея-интерната "Одаренность". Ирина Горобченко – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы со школы №6 в городе Горишние Плавни на Полтавщине. Элла Данилина – классная руководительница, учительница искусства, технологий и трудового обучения в школе № 13 из города Украинск, что в Донецкой области. Сергей Джавахишвили – учитель химии из Кременчугского лицея № 4 "Кремень" в Полтавской области. Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Утро". Анна Древицкая – учительница биологии и физкультуры с онлайн-школы "Меридиан" в Киеве. Дмитрий Дробитько – учитель физкультуры из Бахмутской школы № 5 с профильным обучением в Донецкой области. Оксана Ерохина – учительница английского языка из Херсонской гимназии № 3. Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания с частной школы Primus Inter Pares School в Днепре. Сергей Здор – учитель биологии и химии с Пищанского лицея в Харьковской области. Марианна Климчук – учительница английского языка с дистанционной школы "Меридиан" из села Долишний Шепот Черновицкой области. Александр Колесник – учитель истории Украины и правоведения школы № 31 в Виннице. Сергей Колесниченко – учитель всемирной истории и истории Украины из лицея "Научный" в Кропивницком. Екатерина Корзун – учительница украинского языка и литературы с Алексеевской школы в Днепропетровской области. Татьяна Короид – учительница украинского языка и литературы школы № 78 Печерского района в Киеве. Владислав Кронгауз – учитель всемирной истории и истории Украины из Харьковской специализированной школы № 3. Ольга Кулинич – учительница биологии из школы-гимназии №1 в городе Хмельник Винницкой области. Сергей Лавров – учитель физкультуры из УВО № 6 "Специализированная школа I-III ступеней, центр эстетического воспитания "Вдохновение" в Кропивницком. Марьяна Лисишин – учительница английского языка из Коломыйского лицея № 9 в Ивано-Франковской области. Светлана Меркулова – учительница иностранного языка с Ирпенской специализированной школы № 2 с углубленным изучением экономики и права Киевской области. Виталий Мушинский – учитель физкультуры из Судилковского лицея в Хмельницкой области. Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове. Наталья Олейник – учительница начальных классов из Уманской школы-коллегиума № 7 в Черкасской области. Василий Отземко – учитель всемирной истории, гражданского образования, защиты Отечества, истории Украины и правоведения Квитчанской школы в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Алиса Павлюк – учительница начальных классов, математики и украинского языка, "Я и мир" с начальной школы № 26 в Ивано-Франковске. Леся Павлюк – учительница начальных классов из лицея № 7 в Киеве. Ольга Петренко – учительница украинского языка и литературы по школы № 28 в Чернигове. Николай Попадюк – учитель всемирной истории, гражданского образования, истории Украины, правоведения, основ критического мышления в Черновицком лицее № 10. Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве. Глеб Репич – учитель химии с атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице. Максим Романов – учитель географии из Харьковского частного лицея-школы "Утро". Оксана Русанова – учительница алгебры, геометрии, природоведения, физики из школы "Академия интеллекта" из поселка Ворзель Киевской области. Елена Седакова – учительница начальных классов с школы № 8 военно-гражданской администрации в городе Торецкое в Донецкой области. Наталья Сковородкина – учительница английского языка (в начальной школе), зарубежной литературы и педагог-организатор в Белозерской школе №18 в Донецкой области. Оксана Словик – учительница начальных классов в Луцком лицее №27 Волынской области. Владимир Сокол – учитель начальных классов и английского языка в начальной школе из Харьковского учебно-воспитательного комплекса №106 им. В. Киселя. Лилия Телишевская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы со школы №99 во Львове. Тамара Уманская – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы с Кременского лицея №5 на Луганщине. Светлана Ховрак – учительница алгебры, геометрии и математики в Кременчугском лицее №4 "Кремень". Оксана Хомич – учительница начальных классов с Новопечерской школы в Киеве. Николай Цымбал – учитель трудового обучения из Черкасской гимназии № 9. Владислав Штегельський – учитель всемирной истории, гражданского образования, экономики и истории Украины в лицее Educator в Киеве. Анастасия Яровая – учительница английского языка из Мариупольской школы № 51 в Донецкой области.

Уже 1 сентября станет известно, кто попадет в финал премии, где квалифицированное жюри определит победителя. Его имя обнародуют на церемонии награждения 2 октября в Киеве.

Педагог, который получит главный приз и станет лучшим учителем Украины, получит 250 тысяч гривен и поддержку реализации собственных образовательных проектов.

В этом году 528 участников основной сессии ВНО получили 200 баллов. Из них 500 участников получили 200 из одного из экзаменов, а 27 участников – 200 баллов по двум тестам.

Максимальное количество баллов по трем предметам набрал лишь выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу с химии, биологии и математики. Неплохой результат у парня и по украинскому языку – 196 баллов.

В частности, 57 выпускников школ получили по четырем предметам ВНО не меньше 790 баллов, в том числе 200 баллов с одной дисциплины.

В каких регионах Украины учились выпускники школ, которые набрали по четырем предметам 790 баллов и больше:

г. Киев – 12 человек;

Львовская область – 12 человек;

Харьковская область – 5 человек;

Одесская область – 3 человека;

Тернопольская область – 3 человека;

Черновицкая область – 3 человека;

Киевская область 2 человека;

Днепропетровская область – 2 человека;

Ивано-Франковская область – 2 человека;

Полтавская область – 2 человека;

Сумская область – 2 человека;

Винницкая область – 1 человек;

Волынская область – 1 человек;

Донецкая область – 1 человек;

Закарпатская область – 1 человек;

Запорожская область – 1 человек;

Николаевская область – 1 человек;

Ровненская область – 1 человек;

Херсонская область – 1 человек;

Черкасская область – 1 человек.



Лучшие результаты ВНО / Инфографика 24 канала

Эти участники ВНО и будут бороться за именные премии в размере 100 тысяч гривен от государства. Член образовательного комитета ВРУ Роман Грищук предполагает, что денежное вознаграждение могут получить все 32 самых умных участника тестирования. А его коллега Сергей Бабак отмечает: "Более тридцати быть не может. Мы очень четко прописали критерии".

Добавим, что в 2021 году ни один выпускник школ из Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Луганской областей, а также временно оккупированной АР Крым не смог набрать суммарно из четырех учебных предметов 790 баллов и больше.

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Интересно, благодаря новому закону о государственном языке чиновники вынуждены сдавать экзамены на определение уровня владения украинским языком. За первый месяц экзамен уже сдали более 7 тысяч человек.

Сколько чиновников не сдали экзамен по владению государственным языком? Процент тех лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2% (около 70 человек).

В течение первого месяца экзаминирования уже 3 412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком:

государственные сертификаты уровня А1 – никого;

уровня А2 – 3 человека;

уровня В1 – 29 человек;

уровня В2 – 240 человек;

уровня С1 – 1 075 человек;

уровня С2 – 2 065 человек.

Скандалы в сфере образования

На Ровненщине трещит по швам новый лицей

В селе Песков, что в Ровненской области, разваливается новый лицей, который открыли в 2017 году. Там стены уже в щелях, некоторые начали обваливаться и просел фундамент. Родители боятся за жизнь своих детей. Следствие установило, что подрядчик отмыл почти 400 тысяч гривен в строительстве и выполнил его некачественно. Детали – читайте в статье.

Ужасные условия общежития вуза в Сумах

Отец первокурсницы Сумского педагогического университета Николай Педько показал фото ужасных условий в общежитии вуза. Там умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки.

Известно, что проживание в обычных комнатах стоит 520 гривен в месяц. Но есть комнаты с улучшенными условиями – они обойдутся в 1000 гривен. Таких в университете сейчас 56. В них сделали капитальный ремонт, есть горячая вода в каждом блоке.



Плитки в общежитии Сум / Фото Николая Педько

Также студенты Национального авиационного университета в Киеве вынуждены жить в ужасных условиях. По их словам, в общежитии огромные тараканы, грязные душевые с ржавчиной, обшарпанные кухни и туалеты, побитые раковины. Фото и детали – смотрите здесь.

Декан Харьковского вуза требовал 15 тысяч долларов за поступление в аспирантуру

Харьковская прокуратура разоблачила декана местного вуза на получении взятки. Так, он требовал 15 тыс долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

Декан даже требовал разделить взятку – 7500 долларов надо было заплатить как можно скорее перед поступлением, а остальное – непосредственно перед защитой диссертации.

В некоторых школах на переменах учителя общаются на русском языке

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на востоке и юге Украины, образовательный процесс, в частности во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке.

Так, есть факты, что учителя общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах или на внешкольных занятиях, педсоветах или родительских собраниях говорят на русском языке.

Кроме того, поступили обращения по общению на русском языке во время обучения в вузах Одессы, Черкасс, Киева, Харькова и Херсона.

Чиновника подозревают в растрате 2 миллионов гривен на ремонте школ

Киевская городская прокуратура вручила подозрение начальнику управления образования Святошинской районной госадминистрации в Киеве Алексею Сукенникову.

Его управление образования заключило 12 договоров с 8 подрядными организациями на ремонт школ. Но там были завышены объемы строительных работ и работы, которой вообще не выполнили. Сумма растраты достигает 2 миллионов гривен.

Новости в сфере высшего образования

В общежитиях ЛНУ нет мест для поселения студентов

В общежитиях Львовского национального университета им. Ивана Франко не хватает мест для поселения студентов. В частности, для около 500 первокурсников не могут найти места в общежитии.

Поэтому сейчас администрация вуза договаривается с руководством других университетов, чтобы разместить своих студентов. Речь идет о Львовском аграрном университете, Львовском лесотехническом институте, Коммерческой академии.

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Министерство здравоохранения должно обнародовать официальную позицию по внедрению нормы, которая урегулирует вопрос поселения студентов в общежития. Там считают, что лучше быть вакцинированным, чем две недели быть на самоизоляции.

Зато в Министерстве образования и науки заявили, что невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований по обязательной вакцинации студентов.

Дети политзаключенных могут поступать в украинские вузы без ВНО

Более сотни украинских политзаключенных посадили в Крыму. Среди них больше всего крымских татар. Владимир Зеленский утверждает, что их детей нужно поддерживать. В частности, обсудят возможность льготного поступления в вузы без ВНО для детей политзаключенных.