В научных работах членов комиссии по академической добропорядочности университета "Черниговской политехники" нашли плагиат. Хотя они сами недавно отрицали наличие плагиата в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Плагиат в работе Виктории Маргасовой

Так, в докторской диссертации главы комиссии Виктории Маргасовой "стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности" нашли плагиат. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

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В ее работе заметили многочисленные копирования текста без надлежащих ссылок, синонимы и перефразирования – в общем 70 страниц.

Особенно нам нравится замена России Украиной и российской экономики отечественной... Маргасова заменила 2010 – 2014 годов словами "на ближайшие годы". Правильно! Разве же можно в диссертации 2014-го года писать о планах правительства на 2010 год?,

– говорят авторы анализа диссертации.

Плагиат в работе Алины Пинчук

Подозрительные и заведомо фальшивые публикации, а также многочисленный перекрестный академический плагиат нашли в диссертации члены комиссии Алины Пинчук, которая также является доцентом и директором учебно-научного института экономики университета.

Свою работу "Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины" Пинчук защитила только в 2020 году. Но эксперты говорят, что она присвоила текст, в частности, из диссертации преподавательницы этого же университета Татьяны Шестаковской.

Оказывается, их объединяет кое-что еще. И это "кое-что"– это перекрестный академический плагиат. В докторской диссертации Шестаковской мы находим куски ранее написанной статьи Алины Пинчук, и наоборот – в докторской Пинчук есть тексты от Шестаковской,

– добавляют авторы исследования.

Что известно о плагиате Шкарлета

Примеры плагиата заметили в монографии Шкарлета – там были полностью скопированы абзацы со статьями авторства Бугая. Также исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и заметили, что там более 87% работы – плагиат. Так, обнаружили совпадения текста со статьями Гончаренко Л. П. и Покропивного С. Ф.

Наличие плагиата в работах Сергея Шкарлета подтвердили в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

Так, этический комитет агентства установил текстовые заимствования без ссылок в 4 научных публикациях. Вывод НАОКВО о плагиате подтвердили иностранные эксперты. Но министр образования не согласился с обвинениями в плагиате и подал в суд на Нацагентство.