Пять креативных упражнений, которые помогут ученикам полюбить писать произведения

Не все дети любят писать сочинения, однако этого требует школьная программа. Эксперты говорят, что в этом вопросе детям надо давать больше свободы. Ниже читайте идеи, как побудить школьников писать произведения, отзывы и рецензии.

Написание сочинения – это творческий процесс, но ученики заранее знают тему и структуру очередного произведения.

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Поэтому читайте 5 упражнений, с помощью которых можно научить учеников творчески переосмысливать учебный материал, анализировать его, делать лаконичные акценты и развить творческое мышление.

Пять креативных упражнений для помощи ученикам

Вымышленная история по одной фотографии

За каждой фотографией прошлого скрыта реальная история, а люди, которые на ней изображены, имели свою неповторимую судьбу. Они о чем-то мечтали, ставили себе цели и надеялись на лучшее.

Спросите у учеников, при каких обстоятельствах было сделано фото, как относятся друг к другу те, кто на нем изображены? Пусть школьники пофантазируют.

Принцип выполнения задания: подготовьте одну или несколько ретрофотографий и предложите ученикам, ориентируясь на визуальные образы, попытаться воссоздать или придумать собственную историю о тех, кто на ней изображен.

Также в таком формате можно предложить ученикам написать произведение о биографии определенной выдающейся личности – писателя, поэта, художника и тому подобное. В какие времена было сделано фото? Что происходило в жизни этого человека в указанный период и тому подобное.

Праздничный вертеп художников в одной из львовских квартир / Фото СБУ

Для ориентировочных подсказок при написании произведения можно задать несколько наводящих вопросов:

Где была сделана фотография?

Кто эти люди, что на ней изображены, откуда они?

Какие между ними отношения?

О чем они думают, переживают, какой жизнью живут?

Как в будущем сложилась судьба героев с фотографии?

Сочинение-рецензия

Хорошая книга после публикации не оставляет равнодушными читателей или литературоведов. Со временем появляются отзывы, комментарии и критика. Их написание – тяжелая работа, требующая глубокого понимания произведения.

Школьники могут попробовать себя в этой роли. Таким образом написание произведения превратится из обычного пересказывания содержания текста в его аналитическое переосмысление.

Принцип выполнения упражнения: выберите определенное программное произведение или фильм и предложите ученикам представить себя в роли экспертов-критиков, написав аналитический отзыв или рецензию с профессиональным обоснованием. Такие упражнения могут разжечь у учеников творческий азарт и влюбить их в написание произведений.

Сочинение из 100 слов

Написать сочинение, состоящее четко из ста слов – это не совсем легкая задача, хотя так кажется на первый взгляд.

Принцип выполнения упражнения: выберите тему и предложите ученикам написать сочинение из ста слов. Обязательное условие – произведение должно сохранять структуру и выражать законченную мысль. Для усложнения можно предложить использовать определенные выражения, фразеологизмы, слова в переносном значении и прочее.

Чтобы справиться, ученики должны быть лаконичными и одновременно точными в высказываниях. Во время написания произведения в таком формате школьники учатся четко выражаться и придерживаться структуры.

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Меткий заголовок

Заголовок или название – это почти 50% успеха любой книги, произведения или названия фильма. Порой журналисты, писатели и сценаристы тратят часы, чтобы подобрать максимально точный вариант.

Принцип выполнения упражнения: предложите ученикам придумать собственные названия программных или общеизвестных рассказов в соответствии с предложенной стилистикой.

Затем проведите соревнование класса или отдельных команд – каждый зачитывает свою версию, а класс должен догадаться, о каком именно произведении идет речь. Обязательное условие – заголовок должен максимально точно передавать содержание произведения, при этом не может содержать имена его главных героев.

Творческое переосмысление

Такой прием позволит ученикам потренироваться в создании различных форм литературного творчества. Выполнение такого упражнения позволит школьникам научиться воспринимать и оценивать одну ситуацию под разным углом зрения.

Принцип выполнения упражнения: возьмите определенный текст или сюжет фильма и предложите ученикам переписать его в другом стиле. Например, известную сцену из мелодрамы представить как комедию, сохраняя сюжет. Или классический стих переписать как новостной репортаж или переосмыслить его в форме эссе и прочее.