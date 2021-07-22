Инцидент произошел на набережной. Видео со скандалом, который правоохранителям устроила педагог, опубликовал очевидец происшествия в сети.

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По словам очевидца, Екатерина Бояр и ее муж были пьяными и ехали из ночного заведения.

Возможно задержание осталось бы незамеченным, если бы женщина не совершила перекрытие дороги, угрозу полицейским и другие неподобающие вещи... Такой вот жизненный пример ученикам. Такой вот педагог,

– написал он.

Директор гимназии хамила полицейским и даже говорила, что они пытались ее изнасиловать. В то же время она с мужем отказалась проходить тест на алкоголь.

Директор гимназии Екатерина Бояр устроила скандал с полицией: видео

В мэрии Запорожья пока не имеют официальной информации о том, кто точно был за рулем. Но там подтвердили, что женщина на видео действительно директор гимназии Екатерина Бояр.

По их словам, сейчас она находится в отпуске, и чиновники не могут вызвать ее для разъяснений. И добавили, что разберутся, когда Екатерина Бояр выйдет на работу.



Директор гимназии № 54 Екатерина Бояр / Скриншот с сайта учреждения образования

К слову, в школе Запорожья произошел конфликт между директором и родителями, которые решили продать ковер из класса. Скандал дошел даже до полиции. Что произошло – читайте в статье.