В Украине стал актуальным вопрос детского питания в садиках и школах, ведь все больше родителей жалуются на ограниченный рацион, да и дети не хотят есть в школьных столовых. За рубежом ситуация с этим иная.

Издание ТСН спросило у родителей разных городов мира о том, чем кормят их детей в школах и садиках.

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Германия

В столице Германии Берлине за школьное питание платит государство, а родители могут наблюдать за тем, чем кормят их детей. Посмотреть меню на неделю они могут на сайте сервиса, там же можно выбрать один из предложенных вариантов (блюда с чем-то мясным или что-то вегетарианское). Но немецкие школьники все равно носят с собой ланч-боксы из дома.

Бельгия

В начальных классах в школах Бельгии на завтрак детям дают супы-пюре. Однако обеды у них платные – обычно дают рыбу, мясо или вегетарианское блюдо.

Поэтому многие родители продолжают давать ребенку бокс с едой с собой. Это могут быть бутерброды или салат, но точно не конфеты или печенье. Интересно, что детям до 7 класса на территории школы ничего не продают, перекусы они носят с собой.

Азербайджан

В частных детских садах Азербайджана питание детей похоже на то, к которому привыкли украинцы: на завтрак детям дают молочную кашу с гренками и чаем или, как вариант, какое-то творожное блюдо. На обед в обязательную программу входит суп (иногда на бульоне, иногда овощной) и что-то мясное с гарниром.

Зато ужин в садиках довольно скромный: это может быть картофель пюре, хлеб и чай. Перекусов там нет вообще.

США

В частных детских садах Сан-Франциско дети приносят ланч-боксы с собой. Однако в каждом городе действуют свои правила. Зато в государственных садах детей кормят завтраком (до уроков), ланчем на большой перемене и при необходимости ужином в столовой. Интересно, что меню составляют на месяц вперед.

Испания

В испанских садиках и школах дети платят за еду сами. Обеды эти будет сытные – могут включать в себя макароны с мясом, рис с овощами, а на десерт – йогурты или булочки.

Также малышня может обедать дома и брать с собой перекус. Но здесь есть регламентированное правило: ежедневно дети приносят еду одного типа, например, понедельник – сэндвич, вторник – йогурт, среда – крекеры, четверг – фрукты и тому подобное.

Польша

Польские дети имеют в садиках самый разнообразный рацион. Так, на завтрак в меню есть несколько видов хлеба с маслом, яйца, помидоры, огурцы, сыр, какао. На обед готовят супы на нежирном бульоне, также в меню присутствуют спагетти с различными соусами, много овощных салатов, мясо и различные подливы. На перекус малышам дают много разных фруктов.

Добавим, что есть ряд стран, где детей не кормят в учебных заведениях вообще. Это Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Израиль и Канада. Там родители собирают еду своим детям с собой. Поэтому в каждом государстве свои правила и финансовые возможности.