Писатель из Закарпатья написал обращение к Шкарлету из-за пророссийских учебников: детали

Закарпатский писатель Василий Кузан написал министру образования и науки Сергею Шкарлету открытое письмо с просьбой изъять из школ Украины пророссийские учебники "Мировая литература" авторства Евгении Волощук для 5 – 9 классов.

Еще 8 ноября он написал открытое письмо в Министерство образования и науки и ожидает ответа. Его также подписали более 250 человек, в том числе украинские писатели, учителя и общественные деятели.

К теме Сколько невакцинированных учителей отстранили от работы: отчет по областях

Почему писатель просит изъять книги "Мировой литературы" из школ? Василий Кухан написал, что под обложкой учебника Евгении Волощук по мировой литературе для 5 класса скрывается не только российский дух.

Там пахнет рабским отношением автора учебника к нации агрессора. Едва ли не половина иллюстраций – это репродукции картин русских художников. Неужели в Украине никто не делал иллюстраций к сказкам народов мира? Был момент, когда у меня создалось впечатление, будто госпожа Евгения отдельные главы просто переписала с какого-то русского учебника,

– считает Кузан.

Писатель опросил около 10 учителей. Все они подтвердили, что вынуждены преподавать детям мировую литературу по указанному учебнику, ведь альтернативы во многих школах пока нет.

В открытом письме Василий Кузан требует начать процесс извлечения из школ Украины учебников "Мировая литература" авторства Евгении Волощук для 5, 6, 7, 8, 9 классов и объявить конкурс на создание новых учебников "Зарубежная литература" для школ.

К слову, в украинских учебниках часто можно заметить искаженную или пророссийскую информацию. Например, в школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов была замечена искаженная карта Украины – она была без оккупированного полуострова Крым.

В то же время в учебнике по истории Украины пишут, что Россия основала несколько украинских городов – Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь.