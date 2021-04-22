За хулиганство сына женщину привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
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Учителя пожаловались на поведение ученика матери, а впоследствии подали заявление в полицию. Сотрудники полиции и службы по делам детей провели беседу с женщиной.
Хулиганство ученика:
- он постоянно нарушал дисциплину в школе,
- громко разговаривал во время уроков с использованием нецензурной лексики,
- играл на телефоне,
- приносил в школу энергетические напитки и употреблял их во время уроков,
- курил возле школы,
- при этом совершенно не реагировал на любые замечания учителей.
В суде рассказали, что мать ученика не исполняет родительские обязанности по воспитанию сына. И назначили ей штраф в размере от 85 до 170 гривен.
К слову, на Житомирщине подросток ради развлечения устроил буллинг на учебных веб-платформах. Ученик взломал аккаунты учителей, откуда писал оскорбительные комментарии о других педагогах.