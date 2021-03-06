Многие люди воспринимают работу как марафон по карьерной лестнице. Обогнав всех конкурентов и достигнув вершины, часто возникает вопрос, куда и стоит ли двигаться дальше.

Большинство довольствуется успехом и живет с тем, что имеет, но так же много карьеристов теряют мотивацию, поскольку хотят большего, а перспектив развития больше не находят. Психологи подобрали пять советов, которых стоит следовать в таких случаях, чтобы перепрыгнуть карьерный "потолок".

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Смена места работы

В разных компаниях карьерная вершина находится на разных уровнях. То, что для маленькой фирмы – предел, для большой является только началом пути. Иногда ради перспектив стоит устроиться на более низкую должность или меньшую зарплату. Тактически такое решение кажется странным, но стратегически вы только выиграете от этого шага.

Часто на смену работы мы не можем решиться потому, что не готовы выйти из зоны комфорта, ведь на старом месте все понятно и привычно, а здесь придется учиться новому, подстраиваться и подчиняться. И если не сделать шаг сейчас, позже заставить себя рискнуть будет еще сложнее.

Развитие в другом направлении

Если перестать воспринимать карьеру как вечное движение вверх, то можно начать оттачивать отдельные навыки, осваивать смежные профессии или углубиться в свою.

Следите, чтобы саморазвитие не превратилось в пустую трату времени. Любой навык и знания надо применять в карьере и жизни, а не откладывать в ячейку ненужных достижений.

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Другая сфера деятельности

Вам кажется, что вы достигли вершины не только в конкретной компании, но и в профессии в целом? Тогда задумайтесь о смене сферы деятельности. Вспомните свои детские мечты, от которых вы отказались, чтобы получить престижную профессию и "выбиться в люди". Возможно, стоит попробовать трансформировать свое хобби в источник постоянного дохода?

Боитесь, что так вы перечеркнете все свои достижения? На самом деле, полученные умения и знания, а также налаженные связи позволят быстрее добиться успеха и в новом деле.

Повышение продуктивности

Попробуйте повысить свою эффективность, в частности научитесь выполнять тот же объем работы быстрее, не теряя при этом производительности. Таким образом вы сможете больше времени посвящать семье, хобби или путешествиям.

Часто люди прячутся от бытовых проблем на работе, находят в ней спасение. Поэтому сначала подумайте, на что вы потратите время, которое освободится, и при каких условиях вы будете чувствовать себя счастливыми.

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Собственное дело

Это может быть логичным продолжением карьеры. За время работы вы накопили богатый опыт и сформировали представление о том, как нужно вести дела. Почему бы тогда не попробовать самим реализовать свои идеи?

Собственный бизнес не всегда приносит больший доход, чем наемная работа, особенно поначалу, а нервов и сил это отнимает в разы больше. Поэтому тщательно взвесьте все за и против, оцените риски и найдите союзников, прежде чем ступать на путь предпринимательства.