Подобрал ключ к замку: в Винницкой области школьника подозревают в ограблении школы

В селе Суворовское Тульчинского района Винницкой области ограбили школу. Правоохранители подозревают в этом 15-летнего парня.

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Инцидент произошел 19 октября. В полицию обратился работник учебного заведения.

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Правоохранителям заявили о том, что из помещения школы украли деньги.

Во время проведения следственных действий полицейские выяснили, что злоумышленник проник в школьное учреждение, подобрав ключ к замку двери,

– говорится в сообщении.

15-летнего нарушителя разыскали по месту жительства. Полицейские уже начали уголовное производство по статье о краже, соединенной с проникновением в помещение. Теперь юноше грозит до 6 лет заключения, ведь ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.

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