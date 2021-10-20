Подростку грозит тюрьма
Инцидент произошел 19 октября. В полицию обратился работник учебного заведения.
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Правоохранителям заявили о том, что из помещения школы украли деньги.
Во время проведения следственных действий полицейские выяснили, что злоумышленник проник в школьное учреждение, подобрав ключ к замку двери,
– говорится в сообщении.
15-летнего нарушителя разыскали по месту жительства. Полицейские уже начали уголовное производство по статье о краже, соединенной с проникновением в помещение. Теперь юноше грозит до 6 лет заключения, ведь ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.
Последние ограбления, которые совершили несовершеннолетние
- Ночью 14 октября на улице Лычаковской во Львове 6 несовершеннолетних напали на 18-летнего парня. Они отобрали у юноши телефон, смарт-часы и кошелек с деньгами. После того нападавшие скрылись. К счастью, правоохранителям удалось задержать злоумышленников.
- 1 октября в Днепре 17-летний подросток брызнул из перцового баллончика в лицо 20-летнему парню. После того несовершеннолетний отобрал у жертвы системный блок и убежал.
- В Киеве у 13-летнего парня украли мобильный телефон младшие по возрасту дети. После того школьника избили.
- В Одесской области 8 детей 11 – 13 лет разбили игровые автоматы, а затем – ограбили их.