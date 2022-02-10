Напомним, что в предыдущие два года ГИА уже отменяли из-за COVID-19, поэтому теперь украинцы также требуют, чтобы и в этом году аттестацию учеников отменили.

Важно Какие предметы ГИА обязательны для выпускников и отменят ли аттестацию в 2022 году: все детали

Почему украинцы требуют отменить ГНА

В тексте петиции говорится о том, что в связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционки в областях, стоит отменить ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Мол, ученики получили мало времени для обработки и усвоения программы с такой формой обучения.

Автор петиции считает, что из-за онлайн-обучения школьникам по-прежнему сложно готовиться к экзамену.

Важно! Даже если ГИА для учащихся отменят, выпускники все равно могут сдать его по желанию. Ведь для одиннадцатиклассников аттестация проходит в форме ВНО. А внешнее независимое оценивание обязательно состоится.

Петицию должен рассмотреть президент

Пока ответа президента Украины еще не было. Согласно законодательству, в течение 3 рабочих дней Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения. После этого у Владимира Зеленского будет 10 дней, чтобы рассмотреть петицию. Однако неизвестно, примет ли он решение в пользу этого.

Петиция об отмене ГНА в 2022 году / Скриншот 24 канала

Справка! Государственная итоговая аттестация является обязательным мероприятием для выпускников 4, 9 и 11 классов. ГНА – это не только подведение итоговых знаний, но и средний балл свидетельства о неполном среднем образовании (что может стать решающим фактором для поступления в колледж или лицей).

К слову, выпускникам нужно сдать 4 предмета на ВНО-2022 для получения баллов за ГИА в школе. В частности, участники должны обязательно составить:

украинский язык или украинский язык и литературу (на выбор участника);

математику (уровня стандарта или профильного);

историю Украины или иностранный язык (на выбор участника);

еще один предмет из списка (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Добавим, что основная сессия ВНО в 2022 году будет проходить с 23 мая по 17 июня.