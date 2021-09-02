Первый звонок в школах

1 сентября уже второй раз проходило в условиях карантина. Но поскольку в этом году вся страна находится в зеленой зоне, школы организовали традиционные линейки для школьников.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

В соцсетях молодежь, родители и школьные группы публиковали фото с "Первого звонка". На кадрах заметно, что все больше украинцев выбирают вышиванки для празднования Дня знаний, а школы не забывают про важные атрибуты – флаг и гимн.

И хотя большинство родителей забыли о масочном режиме, атмосфера на празднике была замечательной. Дети с увлечением шли на линейки, ведь в прошлом году их проводили не все.

24 канал лично посетил Новопечерську школу и лицей-интернат №23 с усиленной военной подготовкой, чтобы посмотреть, как там отпраздновали День знаний.

Как прошло 1 сентября в школах Киева / Фото 24 канала

Кроме того, мы подготовили забавное видео о школьных торжествах. На кадрах видно, что дети не выспались перед 1 сентября и зевают. Смотрите смешное видео из линейки – по этой ссылке.

Добавим, что в Новопечерской школе, где учатся дети президента Владимира Зеленского – дочь Александра и сын Кирилл – вход был только по пропускам, а линейка проходила в сопровождении живой музыки.



Новопечерская школа, где учатся дети Зеленского / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Ученики там носят форму с логотипом образовательного учреждения: девушки – клетчатые юбки и серые пиджаки, парни – костюмы серого цвета. Интересно, что многие дети выбрали обувь и аксессуары от именитых брендов, в частности рюкзаки от Louis Vuitton и кеды от GUCCI.

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К слову, соцсети пестрят "радостными" постами украинцев, приуроченными ко Дню знаний. Поэтому 24 канал собрал для вас подборку мемов, шуток и воспоминаний о первом сентябре. Посмотреть их можно по этой ссылке.

Новые карантинные правила и запреты в учебных заведениях

Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что обучение будет проходить очно без дистанционных уроков. Однако в дальнейшем ситуация может меняться, и некоторые школы будут переходить на дистанционку.

Но глава МОН убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости воспитанники детских садов, учащиеся 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

При каком условии школы будут закрывать на карантин? Если будет расти количество заболевания на COVID-19, и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых вакцинировано более 80% педагогов.

Однако и в Минздраве, и МОН отмечают, что вакцинация педагогов от коронавируса остается добровольной. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев говорит, что директор не имеет права запретить работать в школе учителю, который не получил прививки

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенное помещении заведения и проинформировать родителей.

После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.

Должны ли ученики и учителя быть в масках? В Минздраве отмечают, что ученики начальной школы могут передвигаться по помещениям школы и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники от 12 лет должны их использовать, но только на перемене.

А учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать.

Кроме того, родители учеников смогут зайти в школу только при наличии документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (он действителен 72 часа).

Новые карантинные правила в школах:

Директор школы должен создать график, по которому происходит допуск учащихся в помещение (нужно использовать все возможные входы в школу).

Передвижение учащихся между учебными кабинетами, аудиториями должно быть минимизированным. Желательно проводить уроки в течение дня для одного и того же класса в одной и той же аудитории и тому подобное.

В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для разных классов и групп.

По возможности надо обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе. Наполненность классов (групп) учебных заведений должно соответствовать требованиям установленных правительством.

После каждого урока надо проводить проветривание в течение не менее 10 минут.

На всех входах в школу надо организовать места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.

После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистить и дезинфицировать поверхности (в том числе дверные ручки, столы, места для сидения, перила и тому подобное).



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала

Кроме того, в Минздраве выдали запреты для садиков, школ и вузов.

На период карантина в садиках запрещено:

использовать мягкие игрушки;

находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);

организовывать родительские собрания (это можно делать только дистанционно),

приглашать в заведение творчески-развлекательные коллективы и других лиц, которые не являются его сотрудниками садика.

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На период карантина в школах, колледжах и вузах образования запрещено:

входить в помещения без использования маски;

не соблюдать требования, установленные правительством на период карантина и необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий;

допускать к работе персонал, нуждающийся в самоизоляции.

Увеличение стипендий для студентов

Правительство приняло решение с 1 января 2022 года поднять стипендии для украинских студентов. Так, академические стипендии студентов в вузах и колледжах вырастут более чем в 1,5 раза, а в профтехах – более чем в 2,5 раза.

По словам министра образования, повышение стипендий должно еще больше мотивировать их учиться и достигать научно-образовательных вершин.

Как увеличится минимальная стипендия студентов:

Размер минимальной академической стипендии для учащихся профтехов увеличивается с 490 до 1250 гривен в месяц.

Размер стипендий студентов колледжей увеличивается с 980 до 1510 гривен на месяц (а для студентов, которые имеют стипендии в повышенном размере, она увеличивается с 1250 до 1930 гривен на месяц).

Стипендии студентов вузов и научных учреждений увеличиваются с 1300 до 2000 гривен в месяц, а для студентов, которые имеют стипендии в повышенном размере, она увеличивается с 1660 до 2550 гривен на месяц).

Повышение размера стипендий президента Украины:

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – увеличивается с 1420 до 2750 гривен в месяц;

для студентов колледжей – увеличивается с 2130 до 3320 гривен в месяц;

для студентов вузов и научных учреждений – увеличивается с 2720 до 4400 гривен в месяц.

Повышение размера именных и академических стипендий, учрежденных правительством:

для учеников профтехов – увеличивается с 1180 до 2500 гривен в месяц;

для студентов колледжей – увеличивается с 1900 до 3020 гривен в месяц;

для студентов вузов и научных учреждений – увеличивается с 2480 до 4000 гривен в месяц.

Добавим, что правительство также повысило размер стипендии президента победителям Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко.

Начало обучения в вузах

Студенты уже отметили День знаний. Чего они ожидают от этого учебного года и что их пугает – они рассказали 24 каналу. Об этом читайте в статье.

Каким будет обучение в вузах? Еще в прошлом году в МОН отмечали, что университеты имеют автономию и могут самостоятельно решать, как им организовать учебный процесс. Поэтому здесь все зависит от руководства вуза.

Например, в Киево-Могилянской академии думают о смешанном формате для первых курсов – лекции хотят проводить онлайн, а семинары и практический занятия в аудиториях. А старшекурсникам с 1 сентября придется учиться дистанционно.

Но обучение в вузах будет зависеть от карантинной зоны. Если город в зеленой зоне – то препятствий для очного обучения нет. Если же показатели заболеваемости вырастут, то вузы будут обязаны перевести студентов на дистанционное обучение.

Куда поступили и что будут изучать самые умные выпускники 2021? 24 канал узнал, в какие вузы Украины и мира вступили 30 самых умных выпускников, которые в этом году получили на ВНО суммарно по четырем учебным предметам не менее чем 790.

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В этом году 100 тысяч гривен от государства получат 27 из 30 возможных выпускников учреждений среднего образования, ведь трое участников ВНО поступили в зарубежные вузы.

Больше всего заявлений от самых умных поступающих поступило в такие университеты:

КНУ им. Тараса Шевченко – 9;

КПИ им. Игоря Сикорского – 4;

Украинский католический университет – 4.

Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения.

Если вы хотите посмотреть поименный список 30 самых умных выпускников 2021, то читайте полную статью на 24 канале.

К слову, любителей "русского мира" увольняют из вузов. Речь идет о:

Денисе Сытникове, которого уволили с должности преподавателя в Одесском университете Мечникова.

Скандальной преподавательнице Евгении Бильченко, которая работала профессором кафедры культурологии и философской антропологии в НПУ Драгоманова.

Планируют уволить и украинофоба из "Одесской юридической академии" Сергея Шубина. Преподаватель уже получил выговор.

Инциденты и скандалы в первые дни обучения

На Херсонщине во время собрания родители избили заместителя директора

В селе Благодатное на Херсонщине во время родительского собрания в лицее между родителями и заместителем директора произошел конфликт. Один из родителей ударил учительницу так, что она аж потеряла сознание.

В местном отделе образования информацию о конфликте в заведении подтвердили. Причина – родители не захотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети. Сейчас этим делом занимаются правоохранители.

В Киеве авто влетело в студентку, которая перебегала дорогу, потому что спешила на пары

В Киеве на бульваре Шевченко студентку, которая опаздывала на пары, сбило авто. Toyota. Девушка сильно травмировалась. Студентке вызвали скорую, однако она ехала довольно долго, потому что полосу для общественного транспорта заполонили машины. Детали и видео – здесь.

В Виннице во время праздничной линейки умер дедушка первоклассника

В Виннице во время праздничной линейки в школе 71-летнему мужчине внезапно стало плохо. Медики не смогли его спасти. Известно, что дедушка пришел на праздник к своему внуку-первокласснику. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце.

В школе Сум обнаружили боевой снаряд, который мог взорваться в любой момент

В Сумах в школу 1 сентября вызвали взрывотехников. Директор заподозрил опасность в экспонатах тамошнего музея. Оказалось, что снаряд действительно был боевым.

Он стоял среди других экспонатов, на которые чуть ли не каждый день приходили смотреть школьники. Боеприпас пролежал в школьном музее не менее 60 лет и мог взорваться в любой момент.

Снаряд содержал взрывоопасное вещество, взрыватель, но иглы взрывателя они не нашли. Скорее всего, они сказали, что игла пошла внутрь, но не дошла, собственно, каким-то образом ее заклинило, поэтому не произошел взрыв,

– сказал директор школы Богдан Сюркало.

Площадь поражения такого снаряда 25 метров. Поэтому во время того, как взрывотехники его выносили из музея, школьников эвакуировали.

Студенты НАУ снова показали жуткие фото из общежития

Недавно студенты рассказали об ужасных условиях в общежитии Национального авиационного университета в Киеве. Но сразу же руководство вуза назвало информацию фейком, а фото – старыми.

Однако студенты заявили, что не врут, и снова показали жуткие фото комнат в общежитии №11. Они перефотографировали свои блоки и даже добавили листок с датой, чтобы все видели, что фото не старые.

Как выглядит общежитие НАУ в Киеве / Фото "РБК-Украина"

К тому же, в сети обнародовали видео, где показали неудовлетворительные условия в общежитии Одесского национального экономического университета. Там один из студентов прошелся по комнате и констатировал, что однозначно желает съехать.

В Одесском университете Мечникова во время лекции на студентов упал потолок

На второй день обучения в Одесском национальном университете имени Мечникова упал потолок. Инцидент произошел прямо во время лекции в аудитории №5, где сидели десятки студентов. Очевидцы рассказали, что никто не пострадал.

Учителя объявили забастовку из-за задолженности зарплаты

В Долинской общине в Ивано-Франковской области учителя объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Известно, что 22 педагогических коллектива области требуют вернуть им задолженные деньги.

Учителя говорят, что если задолженность будет и дальше, то педагоги будут выходить на митинг.

В Одесской области пьяные студенты ПТУ танцевали на крыше ВАЗ

В Подольске Одесской области начало обучения профессионально-технического лицея превратилось в самое настоящее шоу. Туда приехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого танцевали 2 пьяных юноши. В этот момент из авто раздавалась громкая музыка.

В Черновцах школа решила оставить русский язык

Пророссийская политическая сила "Оппозиционная платформа – За жизнь" похвасталась "достижением", что благодаря ей в одной из школ города Черновцы отстояли изучение русского языка. Детали – читайте в статье.

В киевской школе сорвало крышу и затопило помещение

Во время непогоды, которая бушевала в Киеве 30 августа, ветер и дождь повредили 7 школ столицы. Больше всего от стихии пострадало здание 179 гимназии в Голосеевском районе.

Ветер сорвал временную крышу надстройки, из-за чего дождь хлынул в классы. Поэтому там учебный процесс начали только ученики начальной школы, а ученики 5 – 11 классов перешли на дистанционное обучение, пока заведение не сможет снова принимать школьников.

В элитной киевской школе внезапно ликвидировали 10 класс

Родители учеников 10 класса Киевской школы №165 на улице Жилянской говорят, что узнали об этом накануне 1 сентября. До этого 15 из 25 учеников, окончивших 9 класс, были переведены в 10 и уходили на каникулы со спокойной душой.

Однако перед началом нового учебного года в заведении с углубленным изучением английского стало известно, что никакой подготовки к открытию 10 класса не ведется.

В школах Ивано-Франковска ввели христианскую этику

В школах Ивано-Франковска будут преподавать христианскую этику. Преподавать ее, вероятно, будут священники. Она станет обязательным предметом, ведь церковь и школы в городе подписали меморандум о сотрудничестве.

Могут ли дети отказаться от этого предмета? По словам городского головы Руслана Марцинкива, родители могут написать заявление в школе, чтобы их дети не посещали уроки христианской этики.

КСУ не будет рассматривать конституционность назначения министром Шкарлета

Еще 5 марта в КСУ поступило представление от депутатов об отмене решения Рады относительно назначения Шкарлета. Причиной называли кнопкодавство. Дело в том, что за назначение поступили голоса от некоторых нардепов, которых не было тогда в сессионном зале.

Однако Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление нардепов относительно того, конституционным ли было назначение Сергея Шкарлета министром образования. Это постановление является окончательным.

Имена лучших учителей

Самая престижная образовательная Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. Победителя премии, который получит 250 тысяч гривен, объявят в Международный день учителя, 2 октября.

Имена 10 лучших учителей Украины:

Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3.

Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница по Мелитопольскому профессиональному аграрному лицею в Запорожской области.

Павел Виктор – учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе.

Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве.

Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице.

Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Ранок".

Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре.

Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове.

Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве.

Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.



10 лучших учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine 2021 / Фото "Освіторія"

Кроме главного приза, один из финалистов может стать народным избранником и получить приз зрительских симпатий. Также выберут лучших учителей: