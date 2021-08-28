Первый раз в первый класс: как адаптировать ребенка к школе
Источник:"Освіторія"
Уже через неделю некоторые дети впервые сядут за школьные парты. И вполне нормально, если у них будет чувство страха или стресса в первые дни обучения. Поэтому сейчас важно давать детям максимум поддержки и внимания.
Детский психолог Антонина Оксанич рассказала, что делать учителям и родителям, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе.
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Что могут сделать родители
Важно закрепить доверительные отношения между ребенком и родителями. Психолог советует ежедневно говорить о том, как прошел день в школе. И во время этого разговора не стоит осуждать ребенка за его чувства или страхи.
Взрослым стоит больше слушать, чем говорить – использовать технику активного слушания. Родителям следует услышать ребенка и выстроить обратную связь. Но помните, что он должен научиться решать самостоятельно,
– считает Антонина Оксанич.
Также эксперт советует писать своему ребенку открыточки и класть их незаметно в портфель или карман. Это могут быть простые фразы типа "Я люблю тебя", "Хорошего дня" и т. д, они будут приятным сюрпризом для юного школьника.
Либо положите ребенку с собой любимое печенье или что-то вкусненькое, что будет напоминать ему в школе, как сильно о нем заботятся родители. И еще: попробуйте поддержать желание ребенка дружить с другими одноклассниками вне школы. Так он будет иметь еще одну точку опоры и поддержку, кроме учителя.
Учитель – напарник
Ребенку, который только что пошел в первый класс, стоит объяснить, что учитель всегда поможет. Поэтому он/она не должен стесняться задавать вопросы или просить о чем-то.
По любому вопросу, который беспокоит, можно обращаться к учителю: относительно обучения или туалета, когда ребенок не понял чего-то и тому подобное.
Но ребенок также должен понимать, что учитель – один на класс, а детей много. Поэтому удовлетворить одновременно всех он не может. Нужно немного подождать своей очереди,
– говорит психолог.
Образ учителя должен быть положительным
Часто родители выступают против слов или действий учителя. Но никогда нельзя обсуждать поступки или поведение педагога с негативной стороны.
Ведь ребенок не всегда улавливает всю суть разговора и ошибочно может сформировать общее негативное впечатление не только об учителе, а даже о школе в целом.
Школьник – это классно
Чтобы быстрее адаптировать ребенка, объясните, чем именно отличается школа от садика.
Скажите: "Ты повзрослел и теперь ты в статусе школьника. Это очень круто! Тебя будут учить писать и читать, поэтому нужно будет чуть дольше сидеть за партой, однако это не на целый день! И уже с обеда ты будешь иметь свободное время для других любимых дел",
– добавила Оксанич.
По ее словам, надо показать школу с положительной стороны, что теперь дети все вместе будут ездить на экскурсии и познавать мир вокруг. Объясните, что в самой школе детки меньше играют, зато учатся всего пол дня.
Учитель – ключевая фигура
Родители формируют самооценку ребенка до 7 лет – это позитивное или негативное отношение к себе. А учитель формирует социальную оценку – то есть, какой ребенок в коллективе.
Эксперт уверяет, что для ребенка первый учитель является очень большим авторитетом, поэтому важно, каким он будет.
Если же учитель поверил в ребенка и смог вдохновить его в первые годы обучения – это положительно отразится на всей дальнейшей жизни ребенка, – добавляет она.