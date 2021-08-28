Детский психолог Антонина Оксанич рассказала, что делать учителям и родителям, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе.

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Что могут сделать родители

Важно закрепить доверительные отношения между ребенком и родителями. Психолог советует ежедневно говорить о том, как прошел день в школе. И во время этого разговора не стоит осуждать ребенка за его чувства или страхи.

Взрослым стоит больше слушать, чем говорить – использовать технику активного слушания. Родителям следует услышать ребенка и выстроить обратную связь. Но помните, что он должен научиться решать самостоятельно,

– считает Антонина Оксанич.

Также эксперт советует писать своему ребенку открыточки и класть их незаметно в портфель или карман. Это могут быть простые фразы типа "Я люблю тебя", "Хорошего дня" и т. д, они будут приятным сюрпризом для юного школьника.

Либо положите ребенку с собой любимое печенье или что-то вкусненькое, что будет напоминать ему в школе, как сильно о нем заботятся родители. И еще: попробуйте поддержать желание ребенка дружить с другими одноклассниками вне школы. Так он будет иметь еще одну точку опоры и поддержку, кроме учителя.

Учитель – напарник

Ребенку, который только что пошел в первый класс, стоит объяснить, что учитель всегда поможет. Поэтому он/она не должен стесняться задавать вопросы или просить о чем-то.

По любому вопросу, который беспокоит, можно обращаться к учителю: относительно обучения или туалета, когда ребенок не понял чего-то и тому подобное.

Но ребенок также должен понимать, что учитель – один на класс, а детей много. Поэтому удовлетворить одновременно всех он не может. Нужно немного подождать своей очереди,

– говорит психолог.

Образ учителя должен быть положительным

Часто родители выступают против слов или действий учителя. Но никогда нельзя обсуждать поступки или поведение педагога с негативной стороны.

Ведь ребенок не всегда улавливает всю суть разговора и ошибочно может сформировать общее негативное впечатление не только об учителе, а даже о школе в целом.

Школьник – это классно

Чтобы быстрее адаптировать ребенка, объясните, чем именно отличается школа от садика.

Скажите: "Ты повзрослел и теперь ты в статусе школьника. Это очень круто! Тебя будут учить писать и читать, поэтому нужно будет чуть дольше сидеть за партой, однако это не на целый день! И уже с обеда ты будешь иметь свободное время для других любимых дел",

– добавила Оксанич.

По ее словам, надо показать школу с положительной стороны, что теперь дети все вместе будут ездить на экскурсии и познавать мир вокруг. Объясните, что в самой школе детки меньше играют, зато учатся всего пол дня.

Учитель – ключевая фигура

Родители формируют самооценку ребенка до 7 лет – это позитивное или негативное отношение к себе. А учитель формирует социальную оценку – то есть, какой ребенок в коллективе.

Эксперт уверяет, что для ребенка первый учитель является очень большим авторитетом, поэтому важно, каким он будет.

Если же учитель поверил в ребенка и смог вдохновить его в первые годы обучения – это положительно отразится на всей дальнейшей жизни ребенка, – добавляет она.