Первая леди Украины Елена Зеленская занимается реформированием школьного питания. По ее словам, первый этап уже закончился. Новые требования к школьному меню учащихся начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

Отметим, что по инициативе Зеленской в Украине утвердили обновленный санитарный регламент, куда входят изменения в школьное питание.

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Теперь все школы должны будут:

сократить количество сахара в 2 - 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 граммов;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

По словам Зеленской, если раньше количество молока и кисломолочных продуктов на неделю составляло 100 миллилитров (также 100 грамм сыра кисломолочного и 30 грамм сметаны), то новые нормы предполагают наличие одной порции молока или молочных продуктов ежедневно. Например, на выбор:

200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира,

или 125 г творога кисломолочного,

или 75 г сыра мягкого,

или 15 г сыра твердого,

или 25 г сметаны.

Также первая леди отметила, что до сих пор продолжаются разработки над полноценным меню для учеников. Его презентуют уже в скором времени.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.