Первый этап реформирования школьного питания закончен, – Зеленская об изменениях в меню учеников
Первая леди Украины Елена Зеленская занимается реформированием школьного питания. По ее словам, первый этап уже закончился. Новые требования к школьному меню учащихся начнут действовать с 1 сентября 2021 года.
Источник:фейсбук Елены Зеленской
Отметим, что по инициативе Зеленской в Украине утвердили обновленный санитарный регламент, куда входят изменения в школьное питание.
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Теперь все школы должны будут:
- сократить количество сахара в 2 - 2,5 раза;
- уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 граммов;
- увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;
- увеличить количество молочных продуктов в рационе.
По словам Зеленской, если раньше количество молока и кисломолочных продуктов на неделю составляло 100 миллилитров (также 100 грамм сыра кисломолочного и 30 грамм сметаны), то новые нормы предполагают наличие одной порции молока или молочных продуктов ежедневно. Например, на выбор:
- 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира,
- или 125 г творога кисломолочного,
- или 75 г сыра мягкого,
- или 15 г сыра твердого,
- или 25 г сметаны.
Также первая леди отметила, что до сих пор продолжаются разработки над полноценным меню для учеников. Его презентуют уже в скором времени.
Чем запрещено кормить детей в школах
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
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