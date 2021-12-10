Первых учеников НУШ учили без утвержденных образовательных программ и без госстандарта

Реформа Новой украинской школы в Украине, которая стартовала в 2017 году, реализовывалась одновременно в 147 школах, но ни одного государственного стандарта ее проведения не было. Также учителя не имели утвержденных образовательных программ.

Заместитель министра образования Вера Рогова рассказала, что сначала пилотных школ НУШ было 100, впоследствии стало 147. И первыми к реализации реформы были привлечены около 260 учителей.

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По ее словам, на момент старта обучения детей в начальной школе в НУШ не существовало ни одного государственного стандарта. Сайт проекта также не содержал информации ни о стандарте, ни об образовательных программах.

Напомню, что на сайте проекта не было ни утвержденного государственного стандарта начального образования, ни образовательных программ. Учебные материалы для апробации пилотные заведения получали ежемесячно,

– рассказала она.

Чиновница рассказала, что государственный стандарт НУШ появился только в феврале 2018 года. То есть около года детей учили без необходимых документов МОН. Обновление редакции Госстандарта впоследствии произошло в июле 2019 года, и в сентябре 2020 года.

К слову, исследование 2021 года показало, что 56% украинцев не ознакомлены с нововведениями Новой украинской школы. В то же время более 67% граждан поддерживают идею необходимости реформирования образования.

По словам Шкарлета, сейчас только 7 институтов последипломного педагогического образования проводят повышение квалификации по программе "Новая украинская школа". Хотя всего в Украине 25 ИППО.