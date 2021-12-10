Заместитель министра образования Вера Рогова рассказала, что сначала пилотных школ НУШ было 100, впоследствии стало 147. И первыми к реализации реформы были привлечены около 260 учителей.

К теме Украина должна перейти на трехлетнюю старшую профильную школу по примеру Европы, – Гриневич

По ее словам, на момент старта обучения детей в начальной школе в НУШ не существовало ни одного государственного стандарта. Сайт проекта также не содержал информации ни о стандарте, ни об образовательных программах.

Напомню, что на сайте проекта не было ни утвержденного государственного стандарта начального образования, ни образовательных программ. Учебные материалы для апробации пилотные заведения получали ежемесячно,

– рассказала она.

Чиновница рассказала, что государственный стандарт НУШ появился только в феврале 2018 года. То есть около года детей учили без необходимых документов МОН. Обновление редакции Госстандарта впоследствии произошло в июле 2019 года, и в сентябре 2020 года.

К слову, исследование 2021 года показало, что 56% украинцев не ознакомлены с нововведениями Новой украинской школы. В то же время более 67% граждан поддерживают идею необходимости реформирования образования.

По словам Шкарлета, сейчас только 7 институтов последипломного педагогического образования проводят повышение квалификации по программе "Новая украинская школа". Хотя всего в Украине 25 ИППО.