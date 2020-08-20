Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что первые уроки в школах следует провести в просветительском формате, в частности рассказать ученикам о важности защиты от COVID-19.

В пресс-службе правительства сообщили, что Шмыгаль видит важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения коронавируса.

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По его словам, надо вернуть к людям понимание, что это реальная опасность. Но, в то же время, жизнь не останавливается: дети должны учиться, предприятия работать, люди – иметь возможность ходить в церковь, соблюдая правила безопасности.

Премьер-министр поддержал ряд предложений на заседании правительства. В частности, о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавируса. Поэтому, Шмыгаль поручил и. о. министра образования и науки Шкарлету проработать такую возможность.

Как будет проходить обучение в школе с 1 сентября

С 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Однако в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

в школы не будут допускать к работе учителей с температурой более 37,2°C;

учебные заведения разработают маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скоплений людей;

в помещениях школы передвигаться нужно в маске, но во время занятий ученики могут снять маску;

администрация школы должна составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности стоит обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

в школе должны проветриваться классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала