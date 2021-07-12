В КГГА рассказали, что прием документов начался с 12 апреля. В первую очередь в школу принимали детей, проживающих на территории обслуживания учреждения и детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе.

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Так, по состоянию на 1 июля в первые классы в Киеве зачислены почти 30 тысяч детей. Уже сформированы 1 065 первых классов.

Самая большая параллель первых классов – в Славянской гимназии Дарницкого района (9 первых классов). В то же время в 42 школах Киева сформирован только один первый класс.

Сколько свободных мест осталось? Количество мест в первых классах, которые сейчас свободны в школах Киева – 2 880.

Как будут обучать первоклассников в Киеве

В этом году во всех столичных школах ученики начальных классов (с первого по четвертый) будут учиться по программе "Новой украинской школы" (Нуш).

Также уже в этом году более 900 учащихся 5 классов (23 школы Киева) будут участвовать в образовательном проекте всеукраинского уровня, по которому будут внедрять Нуш в средней школе – с 5 по 9 классы.

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Для реализации программы "Новая украинская школа" предусмотрены средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. В частности, из бюджета города Киева выделено почти 40 млн гривен на закупку средств обучения и оборудования.

К слову, большая часть бюджета Киева предусмотрена именно на сферу образования. Только на подготовку к новому учебному году выделено 1,8 миллиарда гривен.