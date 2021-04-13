Наивно думать, что миллионы посыпятся сразу с первым вложением. Когда человек имеет дело с финансами, важна подготовка и последовательность действий.

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Безопасность инвестиций

Безусловно, риски есть всегда и в любом деле. Существует популярный стереотип – удачно инвестировать могут только люди с хорошим знанием экономики и финансов.

В жизни реальные примеры свидетельствуют об обратном. Чтобы выгодно вкладывать деньги, достаточно разобраться с базой и с инструментом, в который вы хотите инвестировать.

При грамотном обращении с дивидендами, инвестору невозможно достичь предела в доходах. По сути, его зарплата – это прибыль от акций компаний.

Средняя дивидендная доходность акций с рынка достигает 4,5 – 7 процентов. Умная тактика на старте и тщательный анализ ошибок позволят с каждым разом инвестировать все увереннее и эффективнее и приумножать свой доход.

Эффективные инвестиции / Фото Pexels

Исследуя рынок и пути выхода на новые уровни инвестирования, человек увеличивает шансы получать от акций регулярный средний, а позже – высокий доход.

При грамотном использовании накопленного капитала, в дальнейшем дополнительный денежный поток принесет ощутимую прибавку к вашему бюджету или вообще станет основным источником дохода.

С чего начать

Прежде всего нужно постоянно считать свои доходы и расходы. Чтобы достичь финансовой независимости, регулярно откладывайте деньги.

Положите сумму на банковский счет. Так вы дадите старт накоплениям для будущего инвестирования.

Вклады в банке – промежуточный этап перед более серьезными вложениями. Этот способ доступен каждому. Старайтесь выделять ежемесячно фиксированную сумму, и уже скоро сформируете свой стартовый капитал.

Откладывайте фиксированную сумму денег ежемесячно / Фото Pexels

Также новичку важно досконально разобраться в выбранном инструменте инвестирования и в рисках, которые он несет. Финансовая грамотность и инвестиции – это ключ к обеспеченной жизни в старости.

В Сингапуре, например, вообще нет пенсии, как таковой. После реформы правительство на государственном уровне внедрило обучение финансовой грамотности и таким образом мотивирует трудоспособных граждан заранее позаботиться о своем благосостоянии и заработать на старость.

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Люди открывают личный счет в банке и начинают приобретать доли крупных компаний, инвестировать в облигации, IPO и другие финансовые инструменты.

Когда человек достигает пенсионного возраста, государство открывает ему доступ к этому счету. Если ежемесячно удавалось откладывать на счет по 100 долларов при инвестировании в IPO (высокодоходный инструмент), через 20 лет у него будет уже миллион.