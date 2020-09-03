Большинство школ Украины 1 сентября открыли свои двери для учеников. И хотя перед всеми учреждениями образования стоит множество вызовов, МОН советует начать обучение с повторения. Как оценить реальную картину знаний учащихся после предыдущего учебного года и лета – читайте в материале.

Собственными идеями поделилась учительница украинского языка и литературы Новопечерской школы Диана Мельникова, передает издание "Освитория".

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Диагностическое оценивание

Учителям целесообразно провести диагностическое оценивание в течение первых двух уроков без предварительного повторения материала. При этом также не стоит за проверку знаний выставлять оценки в журнал.

Благодаря этому учитель увидит так называемый "сухой остаток": лишь то, что действительно знают и помнят ученики. Поэтому педагог сможет быстро сориентироваться, на каких темах стоит сосредоточить больше внимания, как применить индивидуальный подход к ученикам и тому подобное.

Эксперт советует подобрать такие задания для учеников, выполнение которых бы заняло не более 20-30 минут, а сами вопросы должны быть посвящены темам, которые изучались на карантине. Здесь лучше работать по принципу "от простого к сложному" – разбейте задачи на уровни.



Опрос учащихся после каникул / Фото УП

После проверки знаний учителям обязательно надо проанализировать ошибки с детьми, возможно, даже сформировать индивидуальные домашние задания по проблемным темам.

Задания во время повторения

Бесспорно, первые несколько дней в школе ученики будут адаптироваться, вспоминать летний отдых. Поэтому учителям важно стараться включить детей в работу, но без серьезной нагрузки.

Например, для урока учитель может использовать какой-то ролик на ютубе про интересные места в Украине (розовые озера, Карпаты, замки и тому подобное). Поделитесь своими впечатлениями от путешествия или мыслями и мечтами, дети будут слушать это с интересом. Или же педагог может подобрать ролик по своему предмету.

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Именно с помощью жизненных рассказов или видео учителя смогут адаптировать детей к учебному процессу, а также создать реальное человеческое теплое общение, по которому ученики соскучились во время дистанционного обучения.

Учебные цели

Эксперт отмечает, что при проверке знаний очная форма обучения имеет существенный плюс. Ведь учителя на уроках могут максимально организовать работу учеников, чтобы они постоянно проговаривали выученное на уроке, задавали вопросы, показывать сделанное, выполняли работу над ошибками и тому подобное.

То есть обучение в школе помогает ученикам стать максимально самостоятельными и самоорганизованными. Конечно, те же задачи и остаются при обучении онлайн, но пути их реализации сложнее.

Правила для обучения в школе с 1 сентября

Министерство здравоохранения предоставило рекомендации по организации учебного процесса в школах. По новым карантинным правилам, в школу ребенка теперь не пустят без маски. Единственное исключение – для учеников младшей школы.

Правила обучения в школе:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;

в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках. Зато учителя, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию, преподавать можно без масок;

Зато учителя, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию, преподавать можно без масок; допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Если у кого-то будет температура выше 37,2 °C, то им будет запрещено работать.

то им будет запрещено работать. в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

и провести соответствующие мероприятия; запрещается вход в помещение школы родителям или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью;

или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью; желательно проводить все занятия в течение дня в одном кабинете. По возможности, их вообще лучше организовывать на открытом воздухе;

не менее 10 минут должны ежедневно проветривать помещение после каждого занятия;

после каждого занятия; в конце рабочего дня обязательно провести дезинфекцию поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и тому подобное).