Учительница Дарья Дмитриева обнародовала самые забавные части из произведений, которые участники написали в своем сочинений на ВНО по украинскому языку.

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Каждый год участники ВНО удивляют своими смешными метафорами, примерами и сравнениями, в этом году они тоже смогли выделиться.

Так, тема для собственного высказывания на ВНО была такой – "Как стереотипы влияют на жизнь людей". Выяснилось, что около 20% выпускников не понимают, что такое стереотип даже при условии приведенных примеров.

Несмотря на совершенно удачную со всех сторон тему собственного высказывания, мы получили множество очень странных, как по мне, работ.. Сколько было прочитано про черную кошку, пустые ведра и блондинок, что пусть это останется нашей страшной тайной,

– написала учительница.

Задача из тестов ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году и ответы к ним – читайте по этой ссылке.

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10 смешных цитат из ВНО-2021 украинского языка

"Стереотип – это злой и плохой человек".

"Я отношу себя к положительному стереотипу, потому что мне это нравится".

"А сейчас мое типа эссе на тему "стереотипы".

"Человек берет других людей под одну граблю".

"Грести успііх дходящих людей под одну миску".

"Китай основал лапшу".

"Борщ передается из поколения в поколение".

"Я сейчас возьму человечество и поеду на мотоцикле".

"Негативные стереотипы делают митинги".

"Стереотипы – это настолько тонкое понятие, что лучше о нем забыть".

"Стереотипы съедают народ изнутри".

К слову, ВНО в Украине из-за пандемии происходило в сложных карантинных условиях и длилось с 21 мая по 15 июня. Сейчас выпускникам осталось сдать только тест по географии.

График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала