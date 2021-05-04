По словам Артура Селецкого, заместителя министра образования по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации, за 8 месяцев дистанционного обучения ввели много изменений. Об этом он сообщил в эфире телеканала 2 мая.

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Как изменилось оснащение школы

По данным Минобразования, в школы уже закупили более 400 тысяч гаджетов. В некоторых киевских школах технику даже могут предоставлять ученикам, у которых нет своих гаджетов. По словам замминистра, по сравнению с прошлым годом, ситуация изменилась.

"За эти короткие восемь месяцев многое сделано. Внедрены электронные дневники и журналы, ими уже пользуются более 300 школ. Они бесплатные", – рассказал Артур Селецкий.

Более того, в эфире сообщили, что благодаря новой субвенции на почти миллиард гривен, учителя получат новые ноутбуки. В некоторых школах Киева технику даже могут давать детям, не имеющим своих гаджетов. Однако, совсем другая ситуация в региональных школах, ведь там не все дети имеют гаджеты для учебы.

Обратите внимание! 26 апреля президент Зеленский подписал закон об освобождении учеников школ от прохождения ГИА в 2021 году. Накануне за это проголосовала Верховная Рада. Кстати, такое же решение приняли и в прошлом году.