Как пережить сложные времена: 8 способов улучшить финансовое положение
Пандемия коронавируса создала множество стрессовых ситуаций по всему миру. Кроме физического и психологического истощения населения, стресс от финансовых неурядиц также вошел в перечень основных проблем современного общества.
Источник:Healthline
Финансовые эксперты и психологи подобрали 8 советов, которые помогут справиться с денежными трудностями в сложные времена.
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Согласно исследованию от Laurel Road, 52% миллениалов и поколения Z жалеет о том, как они распорядились собственными деньгами в 2020 году.
В начале нового года эксперты советуют отключаться и заново создавать личные финансовые планы. Стоит пересмотреть прошлогодние приоритеты и создать новые финансовые цели, полностью перезагрузить свое восприятие ресурсов и возможностей.
Пересмотрите свое отношение к финансам
Чтобы понять, откуда деньги появляются в вашем кармане и на что они расходуются, знатоки рекомендуют пройти полезный англоязычный тест.
Онлайн-форма поможет понять ваши убеждения о важности денег и их бессознательное восприятие, которое было заложено еще со времен детства.
Испытывайте собственное сознание
Принимая финансовые решения, управляйте собственным сознанием, ведь это поможет отбросить эмоциональность. Перед тем, как покупать какую-то вещь, переключите внимание на что-то другое, например, стены или элементы интерьера в помещении. Вы заметите, как эмоциональное возбуждение снизится, а стоимость или практичность покупки станет более понятной.
Составьте бюджет
Выделите немного времени, чтобы записать и проанализировать свои доходы и расходы. Составьте бюджет и запланируйте расходы на определенный промежуток времени. Эксперты советуют использовать правило 50/30/20, где:
- 50% доходов идут на фиксированные расходы, такие как аренда жилья или коммунальные услуги;
- 30% прибыли на гибкие расходы, то есть деньги на еду, одежду или развлечения;
- 20% бюджета на долгосрочные цели, денежные фонды, сбережения на время пенсионного возраста.
Ставьте реальные финансовые цели
Определите возможный процент собственного дохода, который вы сможете откладывать на долгосрочные финансовые цели. Используйте вышеупомянутое правило 50/30/20 и попробуйте его придерживаться.
Не наказывайте себя за то, что в сложные моменты тратите собственные сбережения, ведь эти накопления, на самом деле, для этого и существуют.
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Меньше переживайте за образование детей
Если у вас есть старшие дети, пересмотрите свое отношение к их образованию. В реальные сложные времена не стоит беспокоиться о том, получит ли ребенок диплом вуза или как взять академический отпуск. Если учебное заведение проводит во время пандемии дистанционное обучение, а ребенок из другого города и арендует жилье, следует отказаться от него на время карантина, и таким образом сэкономить немного денег.
Не паникуйте из-за долгов
Отдавать займы вовремя часто невозможно. Пересмотрите свои кредитные обязательства, если такие есть, попробуйте найти более выгодные предложения. Паника в подобных ситуациях не поможет, потому старайтесь как можно меньше думать, что и кому вы должны.
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Общайтесь о финансах
Табуирования темы денег и чувство стыда всегда только усугубляют ситуацию. Помните, что рядом с вами всегда есть неравнодушные люди, друзья или близкие, которые в критический момент смогут вам помочь.
Если вы попали в серьезную долговую яму или не способны обеспечить себя и свою семью базовыми потребностями, не стесняйтесь рассказать об этом семье или близким. Ситуации действительно бывают разными, и иногда просто выговориться о своих проблемах означает их решить.
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