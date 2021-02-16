Пандемия коронавируса создала множество стрессовых ситуаций по всему миру. Кроме физического и психологического истощения населения, стресс от финансовых неурядиц также вошел в перечень основных проблем современного общества.

Финансовые эксперты и психологи подобрали 8 советов, которые помогут справиться с денежными трудностями в сложные времена.

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Нажмите кнопку перезагрузки

Согласно исследованию от Laurel Road, 52% миллениалов и поколения Z жалеет о том, как они распорядились собственными деньгами в 2020 году.

В начале нового года эксперты советуют отключаться и заново создавать личные финансовые планы. Стоит пересмотреть прошлогодние приоритеты и создать новые финансовые цели, полностью перезагрузить свое восприятие ресурсов и возможностей.

Пересмотрите свое отношение к финансам

Чтобы понять, откуда деньги появляются в вашем кармане и на что они расходуются, знатоки рекомендуют пройти полезный англоязычный тест.

Онлайн-форма поможет понять ваши убеждения о важности денег и их бессознательное восприятие, которое было заложено еще со времен детства.

Испытывайте собственное сознание

Принимая финансовые решения, управляйте собственным сознанием, ведь это поможет отбросить эмоциональность. Перед тем, как покупать какую-то вещь, переключите внимание на что-то другое, например, стены или элементы интерьера в помещении. Вы заметите, как эмоциональное возбуждение снизится, а стоимость или практичность покупки станет более понятной.

Составьте бюджет

Выделите немного времени, чтобы записать и проанализировать свои доходы и расходы. Составьте бюджет и запланируйте расходы на определенный промежуток времени. Эксперты советуют использовать правило 50/30/20, где:

50% доходов идут на фиксированные расходы , такие как аренда жилья или коммунальные услуги;

, такие как аренда жилья или коммунальные услуги; 30% прибыли на гибкие расходы, то есть деньги на еду, одежду или развлечения;

20% бюджета на долгосрочные цели, денежные фонды, сбережения на время пенсионного возраста.

Сформировать такой бюджет можно на компьютере или смартфоне, а распечатать его помогут принтеры Canon серии MegaTank. Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Ставьте реальные финансовые цели

Определите возможный процент собственного дохода, который вы сможете откладывать на долгосрочные финансовые цели. Используйте вышеупомянутое правило 50/30/20 и попробуйте его придерживаться.

Не наказывайте себя за то, что в сложные моменты тратите собственные сбережения, ведь эти накопления, на самом деле, для этого и существуют.

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Меньше переживайте за образование детей

Если у вас есть старшие дети, пересмотрите свое отношение к их образованию. В реальные сложные времена не стоит беспокоиться о том, получит ли ребенок диплом вуза или как взять академический отпуск. Если учебное заведение проводит во время пандемии дистанционное обучение, а ребенок из другого города и арендует жилье, следует отказаться от него на время карантина, и таким образом сэкономить немного денег.

Не паникуйте из-за долгов

Отдавать займы вовремя часто невозможно. Пересмотрите свои кредитные обязательства, если такие есть, попробуйте найти более выгодные предложения. Паника в подобных ситуациях не поможет, потому старайтесь как можно меньше думать, что и кому вы должны.

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Общайтесь о финансах

Табуирования темы денег и чувство стыда всегда только усугубляют ситуацию. Помните, что рядом с вами всегда есть неравнодушные люди, друзья или близкие, которые в критический момент смогут вам помочь.

Если вы попали в серьезную долговую яму или не способны обеспечить себя и свою семью базовыми потребностями, не стесняйтесь рассказать об этом семье или близким. Ситуации действительно бывают разными, и иногда просто выговориться о своих проблемах означает их решить.