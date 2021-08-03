Как происходит перевод на свободные места бюджета: кто имеет право на первоочередное поступление

Поступающие уже узнали, кто прошел на бюджет. Но если кто-то из них откажется и не будет поступать в вуз, то на его место могут претендовать другие абитуриенты. Перевод поступающих на вакантные места бюджета продлится до 19 августа.

Так, абитуриентов будут переводить на бюджетные места в рейтинговых списках, правом поступления на которые не воспользуются рекомендованные на них поступающие.

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Подать документы, подтверждающие право на перевод, надо до 11 августа.

Кто имеет право на первоочередное вступление

По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть предусмотренные законом льготы.

Так, первой категорией перевода, независимо от конкурсного балла, являются дети погибших защитников Украины. Отдельно:

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения ООС, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии на Донбассе, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных в районе ООС;

дети лиц, которые погибли или умерли в результате ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства;

дети участников боевых действий на территории других государств, которые погибли (пропали без вести) или умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который погиб или признан судом без вести отсутствующим лицом во время выполнения им обязанностей военной службы;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом без вести отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей, в течение трех лет после получения соответствующего общего среднего образования.

Перевод других категорий лиц зависит от их конкурсного балла. В частности, могут быть переведены на вакантные места на бюджет:

лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым не противопоказано обучение по выбранной специальности;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны;

шахтеры, которые имеют стаж подземной работы не меньше трех лет, или родители которых являются шахтерами и которые имеют стаж подземной работы не меньше 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве и тому подобное.

Следующими могут быть переведены на вакантные места на бюджет абитуриенты, если они зачислены на обучение на контракт:

лица, которые являются внутренне перемещенными лицами;

дети из многодетных семей (пять и более детей).

Переведенными также могут быть поступающие на специальности, которым оказывается особая поддержка. Речь идет о подтягивании списков очередников по широкому конкурсу. Об этих специальностях можно прочитать по ссылке.

Важно, что для перевода на бюджетные места поступающие предварительно обязательно должны быть зачислены на контракт.

Копии документов, которые удостоверяют основания для получения права на перевод на вакантные места бюджета, поступающий подает лично одновременно с выполнением требований для зачисления до 11 августа.

К слову, в этом году впервые частные университеты получили возможность участвовать в распределении мест государственного заказа. Так, 43 поступающих будут учиться на бюджете в частных вузах. О каких учреждениях и специальностях идет речь – читайте в статье.