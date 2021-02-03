Ни для кого не секрет, что малый бизнес сегодня переживает не лучшие времена. Предприниматели стараются не терять вдохновения и адаптируются к современным проблемам. От нынешних решений руководителей напрямую зависит будущее многих компаний.

Источник: 24 канал

Учеба 24 при поддержке партнера Canon подобрала полезные советы бизнесменам, как перевести свою деятельность в онлайн и увеличить собственные доходы.

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Преимущества онлайн-бизнеса

Интернет дал возможность начинать бизнес с минимальными затратами. Например, чтобы продавать одежду, уже не нужно тратить деньги на аренду помещения, зарплаты консультантов, дорогие вывески и закупку товара.

Можно покупать вещи по факту заказа, самостоятельно заниматься обработкой заказов и вкладываться только в минимальную рекламу в сети.

Кроме этого, нет никаких ограничений по охвату целевой аудитории, ведь рассказать о себе можно где угодно. Бизнес в онлайне стал перспективным не только для начинающих предпринимателей, но и для развития уже успешных оффлайн-предприятий.

Как начать деятельность онлайн

Прежде всего, необходимо определить свою целевую аудиторию по следующим критериям:

Географический . Если вы реализуете товары и услуги, определяющим моментом является расположение и их распространение. Стоит выделить, в каком регионе будет действовать ваш бизнес, даже если физического офиса у вас нет.

. Если вы реализуете товары и услуги, определяющим моментом является расположение и их распространение. Стоит выделить, в каком регионе будет действовать ваш бизнес, даже если физического офиса у вас нет. Социально-демографический. Стоит учитывать пол, возраст, образование и сферу деятельности представителей целевой аудитории. Проанализируйте собственную клиентскую базу и определите главные признаки наявных и потенциальных пользователей ваших услуг или товаров.

Каналы и методы бизнес-деятельности в режиме онлайн

Вы можете выбрать один или сразу несколько каналов, например, готовые онлайн-платформы, собственный сайт или социальные сети. В зависимости от своего выбора стоит начать продвижение предпринимательской деятельности по следующим методам:

SMM . Это комплекс мероприятий для продвижения бизнеса в социальных сетях и на интернет-платформах с большим количеством пользователей. Собственная страница в соцсетях не помешает любому онлайн-проекту.

. Это комплекс мероприятий для продвижения бизнеса в социальных сетях и на интернет-платформах с большим количеством пользователей. Собственная страница в соцсетях не помешает любому онлайн-проекту. Лендинг . Это сайт, который состоит из одной страницы и используется для продажи товаров и услуг. Такой метод продвижения подойдет, если у вас небольшой ассортимент товаров или относительно малый перечень услуг.

. Это сайт, который состоит из одной страницы и используется для продажи товаров и услуг. Такой метод продвижения подойдет, если у вас небольшой ассортимент товаров или относительно малый перечень услуг. Email-маркетинг . Имея наработанную клиентскую базу, рассылка выгодных предложений, скидок, новых товаров или услуг по электронной почте – эффективный метод привлечь внимание или напомнить о своем бренде. Обычно такую ​​опцию выбирают как дополнительный метод в продвижении бизнеса.

. Имея наработанную клиентскую базу, рассылка выгодных предложений, скидок, новых товаров или услуг по электронной почте – эффективный метод привлечь внимание или напомнить о своем бренде. Обычно такую ​​опцию выбирают как дополнительный метод в продвижении бизнеса. SEO-оптимизация . Это комплекс внутренних и наружных работ для продвижения сайта в поисковиках. Это довольно длительный метод, результативность которого можно оценить только через несколько месяцев.

. Это комплекс внутренних и наружных работ для продвижения сайта в поисковиках. Это довольно длительный метод, результативность которого можно оценить только через несколько месяцев. Контекстная реклама. В этот метод необходимо вкладывать деньги, и он едва ли не самый эффективный для бизнеса в режиме онлайн. Контекстная реклама позволяет вывести ваш сайт или страницу на первые позиции поисковых запросов, не используя SEO-продвижение.

Реклама онлайн-бизнеса

Кроме уже упомянутых возможностей рекламы собственного бизнеса в методах продвижения, есть множество других путей сделать свой бизнес узнаваемым:

#1 Публикации на сторонних тематических сайтах. Имея представление о своей целевой аудитории, ищите тематические группы и страницы в интернете, на которых вы можете найти потенциальных клиентов. Массово распространяйте сообщения о своей фирме, услугах, представляйте товары, которые у вас можно приобрести.

#2 Рекламные видеоролики. Распространение аудиовизуальной рекламы – один из самых эффективных методов продвижения бренда. Определите имидж своей компании и снимите интересный тематический видеоролик, который можно загрузить, например, на YouTube и распространять в сети.

Чтобы создать рекламу интересной и динамичной, советуем снимать ролики на беззеркальную камеру Canon EOS M50. Превосходное качество видео в формате 4К и Full HD с уникальной технологией автофокусировки сделает ваш ролик оригинальным, а рекламируемый бренд запоминающимся.

Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канал

#3 Рекомендации и отзывы клиентов. Не стесняйтесь спросить у клиента о качестве и пользе предоставляемых услуг. Предложите ему оставить отзыв о вашей компании. Это не только повысит уровень доверия к вашему бизнесу, но и позволит понять, что необходимо улучшить.

#4 Не забывайте об оффлайн-режиме. Даже если ваша предпринимательская деятельность полностью перешла в онлайн-режим, не забывайте о наружной рекламе в оффлайне. Если вы предоставляете услуги исключительно в пределах конкретной территории, местные доски объявлений до сих пор остаются эффективным методом поиска потенциальных клиентов.

Придумайте интересную рекламу своего бизнеса, которая привлекала бы внимание прохожих. Для печати объявлений советуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Благодаря фирменным качественным чернилам, ваша реклама долго не выгорит на солнце и не размоется от дождевых ливней.

Чернильницы принтеров Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Промежуточные результаты

Итак, вы выбрали каналы и методы для бизнеса, взялись рекламировать свои товары или услуги в интернете, но на этом работа не заканчивается. Контролируйте промежуточные результаты, анализируйте, делайте выводы и оперативно реагируйте на изменения.

Если что-то пошло не так и нет никакого результата, следует вносить коррективы в основную стратегию. При этом, универсальной проверки всех методов и каналов не существует, ведь каждый вид бизнеса в режиме онлайн имеет свою специфику.