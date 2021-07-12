Так, переведут на вакантные бюджетные места абитуриентов, которых зачислят на учебу в вуз.

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Дети погибших защитников Украины должны подать заявления на открытое или фиксированное конкурсное предложение.

Если они не получат бюджетное место по результатам распределения в вузы, их зачислят на контракт по одному из представленных заявлений (по их выбору), и после этого переведут на бюджет независимо от конкурсного балла.

То есть перевод на бюджет происходит после проведения конкурса и распределения бюджетных мест.

Ни один ребенок погибших защитников Украины, который успешно пройдет конкурсный отбор, не будет лишен возможности быть переведенным на бюджетные места,

– заявили в МОН.

Таким правом могут воспользоваться абитуриенты, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО, во время боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного на Донбассе.

Отметим, что подать документы, подтверждающие право на перевод на бюджет, можно как до подачи заявления на вступление, так и после этого.

Детям погибших защитников Украины для получения специальных условий нужно до 11 августа подать необходимые документы в вуз. А именно:

свидетельство о смерти отца (матери);

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий гибель (пропажу без вести) одного из родителей, выданный военным формированием, правоохранительным органом специального назначения, или решение суда о признании безвестно отсутствующим (объявление умершим).

Если смерть защитника Украины состоялась не напрямую в АТО/ООС, то дополнительно подается документ, подтверждающий связь смерти с участием в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов, или копия справки медико-социальной экспертизы, которая устанавливает связь заболевания участника боевых действий с участием АТО.

А если смерть защитника Украины не связана с участием в АТО/ООС, то его ребенок будет принадлежать к другой группе лиц со специальными условиями вступления (дети лиц, признанных участниками боевых действий), которые также имеют право на перевод на бюджет, однако такой перевод состоится в следующую очередь.

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Вступительная кампания-2021

К слову 1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты регистрируют свои е-кабинеты, через которые они будут подавать документы в вузы. Так, по состоянию на 12 июля это уже сделали почти 190 тысяч абитуриентов.

Когда вузы начнут принимать заявления? Поступающие смогут начать подавать электронные заявления для поступления в вузы через созданные э-кабинеты с 14 июля.

Сколько заявлений можно подать? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

Кроме того, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

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Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году? Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов. В частности, будет столько мест на бюджет:

37 466 – на профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 на бакалавров;

59 986 на магистров.

Сроки вступительной кампании в 2021 году