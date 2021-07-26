В Минюсте заверили, что восстановить можно утерянные, оставленные на неподконтрольной территории, поврежденные, уничтоженные или же вообще не полученные на оккупированной территории документы.

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По их словам, для переселенцев восстановить такие документы бывает довольно сложно, поскольку учебное заведение, где они учились, и вся его документация может остаться на неподконтрольной территории или заведение уже было ликвидировано.

Однако в законодательстве содержатся нормы, регулирующие вопросы восстановления или выдачи дубликатов документов об образовании для внутренне перемещенных лиц. Важно знать алгоритм действий для получения дубликата документа о высшем образовании,

– объясняют в министерстве.

Как восстановить диплом о высшем образовании

Поэтому, чтобы восстановить документы, лицо должно обратиться с соответствующим заявлением в МОН в случае, если оно:

выполнило весь учебный план;

прошло государственную аттестацию в своем высшем учебном заведении, расположенном на оккупированной территории;

отказалось получать документ об образовании, которое не соответствует украинскому законодательству.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, а также академическую справку или зачетную книжку (если она есть).

"Если человек получил в 2014 году документ о высшем образовании, образец которого не соответствует национальному законодательству, он должен также обращается в МОН с заявлением и копией полученного документа о высшем образовании из вуза, находящегося на оккупированной территории", – заверили в ведомстве.

После этого МОН определит университет в другом регионе (на подконтрольной украинскому правительству территории), который изготовит и выдаст документ о высшем образовании и приложение к нему для переселенца.

Важно! Информация, касающаяся обучения выпускника (курс, год обучения, направление подготовки (специальность), обязательно проверяется в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) для подтверждения достоверности факта получения образования.

В случае окончания учебного заведения до 2014 года, дубликат документа о высшем образовании государственного образца и приложение к нему можно получить, подав соответствующее заявление МОН.

Что делать, если в МОН отказали

В случае отказа МОН в определении вуза, который должен обеспечить изготовление и выдачу документа о высшем образовании и приложения к нему, выпускник может подать в суд.

При подаче такого заявления в суд, необходимо указать:

какой именно факт необходимо установить;

причины невозможности получить документы, правоустанавливающие данный факт в досудебном порядке (отказ МОН, который и подтвердит такую ​​невозможность)

все возможные доказательства, которые могут подтвердить установленный факт.

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