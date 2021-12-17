Как девочка сбежала из садика

15 декабря 4-летняя девочка вышла из детсада в 18:00. Через несколько минут за ней пришла мать, но ребенка нигде не было, а воспитатели заявили, мол, девочку забрал ее дедушка.

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Мама позвонила мужчине, однако тот это отрицал. Тогда женщина обратилась в полицию и бросилась искать дочь.

Где нашли ребенка

Маленькую девочку, которая шла вечером сама, заметили на проспекте возле торгового центра Днепра. Неравнодушные спросили девочку, где ее родители, и вызвали полицию.

Оказалось, ребенок от детсада преодолел почти два километра. "Она сказала: "я просто вышла из детского сада и иду домой". Улыбалась. Охотно села к нам в автомобиль. Сказали, что поедем к маме. По дороге еще стишки рассказывала", – говорит полицейский Артем Тесля.

Девочка сбежала из садика / Фото с местного телеграм-канала

В детсаду перепутали детей

Воспитательница в детсаду утверждает, что она была уверена, что за Каролиной пришел дедушка. А из-за карантина детей отдают по непривычной схеме.

Позвонили в домофон. Я же не могу других детей оставить. Открыла окошко в раздевалке, спросила, кого. Каролину. Перепутали просто. Не ту Каролину. Из другой группы. Этакое совпадение,

– говорит воспитательница Татьяна Советкина.

По ее словам, произошел роковой случай – перепутали детей. Надо было одного ребенка выпустить, а выпустили другого.

Воспитателям и директору объявили выговор

Директор уже выписала выговор воспитательнице, няньке и собственной заместительнице. Впрочем, защищает их, потому что, говорит, такого точно никто не хотел.

"Работают много лет. И для них это стресс. Когда ты всю свою жизнь отдаешь детям, а происходит такая ситуация, которая перечеркивает все твои достижения, это очень больно", – говорит директор садика Нила Ломако.

Директор детсада также получила выговор от управления образования из-за нарушения инструкций. Теперь там собирают общегородское совещание.

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"Надо усиливать контроль относительно того, как происходит процесс, когда детишек передают, отдают родителям. И вообще о создании безопасной среды", – говорят в ведомстве.

Как теперь работает садик? В детсаду теперь принимают и отдают детей только по подписи. Родители других малышей разделились на два лагеря. Одни требуют перемен, а другие винят непослушную девочку.

К слову, в Полтаве 2-летний воспитанник детского сада №34 "Журавлик" вернулся домой с разрезанным языком. Мальчику в больнице наложили пять швов. Детали инцидента – читайте в статье.