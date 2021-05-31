На перегруженном и высококонкурентном рынке уже недостаточно обеспечить работников жильем, теплом и хорошей зарплатой. Участники проектов должны понимать цель того, что они делают.

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Мотивация руководителей и участников

Всем известная пирамида потребностей Абрахама Маслоу в современном мире теряет свою традиционную структуру. Для креативных и творческих людей два высших сегмента (по мнению ученого, наименее актуальные) сегодня являются едва ли не самыми важными для мотивации работать.

Пирамида потребностей за Абрахамом Маслоу / Фото Vecteezy

Реализация творческих потребностей, наследование принципов морали и признание – основные факторы для мотивации что-то делать. Участие в проектах должно сопровождаться ощущением психологического комфорта, профессионального и личностного развития, обучения и опыта, социального веса и даже популярности.

Мотивация инвесторов

Такие аспекты важны не только для руководителей и участников проектов, но и для их инвесторов и партнеров. Казалось бы, эти люди уже достигли желаемого и реализовали свои мечты, однако без ощущения новизны, социальной или коммерческой перспективы успеха проекта, вкладывать деньги в такие замыслы желает далеко не каждый.

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Лучше воплощать простой проект с низкими показателями риска провала, чем гениальную идею без понятной цели и конечного результата.

Перед началом реализации проекта, следует определить, чего же вы на самом деле хотите, и понять основные этапы. Выделение целей позволит запустить двигатель мотивации руководителя проекта и всех его участников.