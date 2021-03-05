Если ВНО по математике таки перенесут с 28 на 27 мая, то это может вызвать стресс у участников. Особенно это повлияет на тех абитуриентов, которые сдают еще и ВНО по английскому языку, которое состоится накануне.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко прокомментировала идею Департамента образования Киева о переносе ВНО по математике, чтобы отпраздновать 27 мая последний звонок в школах.

Важно Стоит ли переносить ВНО по математике, чтобы провести последний звонок: мнения педагогов

Она считает, что больше всего дискомфорта перенос дат ВНО принесет тем участникам ВНО, которые живут в небольших городах или сельской местности, ведь им приходится преодолевать значительные расстояния до пунктов тестирования.

Таким подросткам в любом случае довольно сложно, поскольку пункты тестирования не расположены в каждом населенном пункте. Поэтому ученикам и студентам приходится "путешествовать" для прохождения ВНО, а в случае переноса тестирования времени для отдыха у них совсем не будет,

– утверждает Вакуленко.

Стоит ли переносить ВНО по математике? Заместитель директора УЦОКО отметила, что проведение ВНО по математике в пятницу, 28 мая, является оптимальным вариантом учитывая наличие достаточного перерыва между предыдущим и последующим тестированием.

Да, эта дата подходит, чтобы дети отдыхали между тестированиями. Ведь ВНО по английскому языку проходит во вторник, 25 мая, а ВНО по украинскому языку и литературе – во вторник, 1 июня.

Кроме того, Татьяна Вакуленко отметила, что при разработке графика проведения ВНО берется значительное количество факторов. Отдельно:

формирование расписания, которое минимизирует психологическую нагрузку на участников тестирования;

сроки и требования к доставке тестовых материалов в пункты тестирования, обработки и проверки сертификационных работ;

сроки установления результатов тестирования;

организационно-технологические особенности процедуры апелляции относительно результатов ВНО и тому подобное.

Поэтому внесение любых изменений в график проведения ВНО является довольно сложным решением, которое окажет влияние на сбалансированную работу всей системы внешнего оценивания,

– подчеркнула Вакуленко.

Почему ВНО по математике хотят перенести

Согласно календарному плану ВНО, тестирование по английскому языку должно состояться во вторник, 25 мая, а тестирование по математике – в пятницу, 28 мая.

Однако это вызвало возмущение руководства Департамента образования и науки Киева, которое планирует провести праздник последнего звонка в школах именно 28 мая. Поэтому ведомство просит МОН о переносе ВНО по математике на 27 мая.

Но, по мнению образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО. По его словам, последний звонок можно провести в субботу, 29 мая. Зато некоторые директора школ таки соглашаются с предложением перенести ВНО.

К слову, 5 марта завершается регистрация на ВНО в 2021 году. Как проверить, зарегистрировали ли вас – читайте по ссылке.

Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО