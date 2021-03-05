Изменение дат ВНО повлечет стресс у абитуриентов, – УЦОКО
Если ВНО по математике таки перенесут с 28 на 27 мая, то это может вызвать стресс у участников. Особенно это повлияет на тех абитуриентов, которые сдают еще и ВНО по английскому языку, которое состоится накануне.
Источник:Освита.ua
Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко прокомментировала идею Департамента образования Киева о переносе ВНО по математике, чтобы отпраздновать 27 мая последний звонок в школах.
Важно Стоит ли переносить ВНО по математике, чтобы провести последний звонок: мнения педагогов
Она считает, что больше всего дискомфорта перенос дат ВНО принесет тем участникам ВНО, которые живут в небольших городах или сельской местности, ведь им приходится преодолевать значительные расстояния до пунктов тестирования.
Таким подросткам в любом случае довольно сложно, поскольку пункты тестирования не расположены в каждом населенном пункте. Поэтому ученикам и студентам приходится "путешествовать" для прохождения ВНО, а в случае переноса тестирования времени для отдыха у них совсем не будет,
– утверждает Вакуленко.
Стоит ли переносить ВНО по математике? Заместитель директора УЦОКО отметила, что проведение ВНО по математике в пятницу, 28 мая, является оптимальным вариантом учитывая наличие достаточного перерыва между предыдущим и последующим тестированием.
Да, эта дата подходит, чтобы дети отдыхали между тестированиями. Ведь ВНО по английскому языку проходит во вторник, 25 мая, а ВНО по украинскому языку и литературе – во вторник, 1 июня.
Кроме того, Татьяна Вакуленко отметила, что при разработке графика проведения ВНО берется значительное количество факторов. Отдельно:
- формирование расписания, которое минимизирует психологическую нагрузку на участников тестирования;
- сроки и требования к доставке тестовых материалов в пункты тестирования, обработки и проверки сертификационных работ;
- сроки установления результатов тестирования;
- организационно-технологические особенности процедуры апелляции относительно результатов ВНО и тому подобное.
Поэтому внесение любых изменений в график проведения ВНО является довольно сложным решением, которое окажет влияние на сбалансированную работу всей системы внешнего оценивания,
– подчеркнула Вакуленко.
Почему ВНО по математике хотят перенести
Согласно календарному плану ВНО, тестирование по английскому языку должно состояться во вторник, 25 мая, а тестирование по математике – в пятницу, 28 мая.
Однако это вызвало возмущение руководства Департамента образования и науки Киева, которое планирует провести праздник последнего звонка в школах именно 28 мая. Поэтому ведомство просит МОН о переносе ВНО по математике на 27 мая.
Но, по мнению образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО. По его словам, последний звонок можно провести в субботу, 29 мая. Зато некоторые директора школ таки соглашаются с предложением перенести ВНО.
К слову, 5 марта завершается регистрация на ВНО в 2021 году. Как проверить, зарегистрировали ли вас – читайте по ссылке.
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
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