Перекрестное поступление в магистратуру: как перейти на другую специальность в 2021 году

Любой студент после окончания бакалавриата может поступить в вуз на магистра по другой специальности. Но это возможно лишь при условии успешного прохождения дополнительных вступительных испытаний. Когда будут сдавать экзамены и какие документы для поступления нужны – читайте в статье.

Университет в собственных правилах приема может устанавливать дополнительные требования для поступающих относительно сроков обучения, дополнительных обязательных учебных компонентов и ограничения по совмещению специальностей.

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Дополнительные вступительные испытания абитуриенты сдают в каждом из выбранных вузов, куда планируют поступать на магистратуру. Однако университет самостоятельно определяет содержание и перечень дополнительных вступительных экзаменов.

Сроки проведения вступительных экзаменов

Дополнительные вступительные испытания в 2021 году проходят в учреждениях высшего образования в два этапа:

с 11 мая по 29 мая – для тех, кто составляет единый вступительный экзамен (ЕВИ) и/или единое профессиональное вступительное испытание (ЄФВВ) в магистратуру;

с 19 по 30 июля – для тех, кто решил поступать на неродственную специальность после составления ЕВИ и ЕПВВ.

Порядок регистрации на дополнительные вступительные испытания, перечень необходимых документов, а также даты и время проведения испытаний определяются вузами.

Оценивание поступающих

Дополнительное вступительное испытание имеет квалификационный характер и оценивается по двухбалльной шкале – "сдал / не сдал". Кроме того, оно может проводиться в форме теста.

Поэтому если поступающий не сдал дополнительного вступительного испытания, то он не сможет принять участия в конкурсе на ту специальность.

Что известно о поступлении в магистратуру в 2021

В 2021 все поступающие в магистратуру должны сдать ЕВЭ (единый вступительный экзамен) по иностранному языку. Кроме этого, на юридические специальности необходима ЕПВВ (Единое профессиональное вступительное испытание) в формате ВНО.

Каким будет Еве в 2021 году? Общее количество заданий в тесте – 42. На их выполнение отводится 60 минут. Тест будет состоять из 2 частей – проверка чтения (22 задания) и использование языка (20 заданий).



Вступные экзамены в магистратуру / Фото "Взгляд"

Весовой коэффициент Единого вступительного экзамена по иностранному языку и в дальнейшем определяется руководством вуза и должен составлять не менее чем 25% общего балла.

А уже с 1 июля поступающие на магистратуру должны зарегистрировать электронный кабинет и загрузить туда необходимые документы.

Какие документы нужны:

заполненное заявление-анкета с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листка;

документ, удостоверяющий личность;

учетная карточка налогоплательщика (если есть);

справка, выданная по месту учебы, относительно планового завершения обучения и получения диплома в год поступления (для лиц, которые в 2021 заканчивают обучение);

документ о полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень) (для лиц, завершивших обучение в прошлых годах);

фотография для документов (цветная или черно-белая) с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту абитуриента;

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых условий для сдачи ЕВИ/ЕПФФ).

К слову, аналитики QS World University Rankings составили рейтинг лучших университетов мира на 2022 год. В него попали 8 вузов из Украины.