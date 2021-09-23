Переход школ на дистанционку, принудительная вакцинация и скандалы – итоги недели в образовании

Редакция Образование 24 собрала все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 20 по 24 сентября – в сфере украинского образования. В частности, читайте об условиях, когда школы могут работать очно, а когда должны переходить на дистанционку, будут ли учителей принудительно вакцинировать, и главные решения правительства.

Новые правила работы школ в желтой зоне

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону, поэтому правительство обновило постановление о карантинных ограничениях. В этой зоне могут работать только те учебные заведения, где вакцинировано достаточное количество вакцинированных учителей.

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Какие учебные заведения могут работать очно? В желтой зоне по меньшей мере 80% персонала заведения имеют COVID-сертификат. Подтвердить это можно одним из документов:

"желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленым" сертификатом (подтверждает завершение вакцинации);

международным свидетельством о вакцинации;

справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Но требование по 80% вакцинированных работников не распространяется на 1 – 4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина.

Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс. Поэтому мы смягчаем требования к карантинным ограничениям и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидемнебепеки,

– заверил Виктор Ляшко.

Какие учебные заведения должны работать дистанционно? Согласно решению правительства, 5 – 11 классы школ и вузы, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу.

Также закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там ушли на самоизоляцию. Зато один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.

Переход школ и вузов на дистанционку

Депутат Юлия Гришина сообщила, что большинство украинских школ не смогут с 23 сентября работать офлайн в условиях желтой зоны карантина, потому что там не вакцинировано достаточно работников. По ее словам, очное обучение продолжится лишь в 38% школ.

В каких областях закроют больше всего школ? Гришина рассказала, что должны закрыть почти все школы в Черновицкой, Львовской (90%) и Ивано-Франковской областях. Потому что там уровень вакцинации персонала ниже 80%.

Она считает, что не все школы смогут работать и в таких регионах:

В Полтавской области работать сможет лишь треть (246 школ), остальные перейдут на дистанционку.

В Запорожской области полностью закроют все учебные заведения, где нет 80% вакцинированных, до тех пор пока в коллективе не вакцинируются.

В Киевской области продолжат работу 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.

24 канал подготовил материал о том, в каких областях дети будут и в дальнейшем учиться в привычном режиме, ведь там соблюдены требования карантина. Сколько школ в Украине будет работать очно в желтой зоне – смотрите отчет по областям.

К теме Почти пол сотни школ в Черновицкой области закрылись на дистанционку: перечень

Учреждения высшего образования начали организовывать для студентов смешанное и дистанционное обучение.

Так, с 23 сентября Киевский национальный университет имени Т. Шевченко, Киевский экономический университет им. В. Гетмана и Киевский национальный лингвистический университет сообщили о переходе на дистанционное обучение.

В КНУ планируют обучать студентов дистанционно до 13 октября. Также вуз обязали составить реестры наличия у работников "желтого" и "зеленого" COVID-сертификатов.

Зато во Львове большинство вузов планирует обучать студентов в смешанной форме – лекции проводят в дистанционном формате, а практические занятия – в очном формате в малых группах.

Принудительная вакцинация учителей

Во время заседания Кабинет министров Украины поддержал поручение Минздрава, которое позволяет принудительно вакцинировать учителей, чтобы преодолеть коронавирус. Обязательную вакцинацию против COVID-19 внедряют, в частности, для педагогов, работников министерств и местных ОГА.

Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека,

– заявил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что статья №12 Закона Украины О защите населения предусматривает, что работники отдельных профессий, которые могут распространять инфекционные болезни, подлежат обязательным прививкам против таких болезней.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий профессий вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

Скандалы в сфере образования

Россия бессознательно признала Крым украинским в школьном учебнике

Министерство образования России случайно признало Крым украинским. Так, в одной из задач говорится о том, что три глубочайшие пещеры Украины – Солдатская, Каскадная и Нахимовская – расположены в Крыму.

Известно, что учебник по алгебре для 7 класса является украинским. Его автор – Аркадий Мерзляк. В то же время Россия его перепечатала и изменила национальную специфику учебника.

В российском учебнике по алгебре признали Крым украинским / Фото Gdz-raketa

Школьник из Мелитополя растоптал учебник по украинскому языку

Ученик из Мелитополя Запорожской области показательно растоптал школьный учебник по украинскому языку для 11 класса. Сделал он это во время видеоконференции в инстаграме со своими товарищами. Впоследствии он показательно извинился. Детали и видео – смотрите тут.

"Бог создал человека и вдохнул в него жизнь": странные тезисы в учебнике по истории

В сети украинцы обнародовали странные тезисы в украинском школьном учебнике по истории для учеников 6 класса. В нем утверждается, что человека создал Бог и вдохнул в него жизнь, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми.

Родители говорят, что этот учебник больше напоминает учебное пособие по христианской этике, чем по истории. Какие еще тезисы упомянуты в книге – читайте в статье.

В Киеве учителя трудового обучения обвинили в избиении ученика

В столичной школе в Соломенском районе учитель якобы избил 5-классника. По словам ребенка, педагог таскал его за волосы, поцарапал ухо и толкнул. Учитель вроде бы разозлился на ученика после того, как ошибочно решил, что тот нарушает дисциплину.

Директор учреждения образования подтвердила, что инцидент действительно был, и отметила, что там проверяют все обстоятельства, а учителя накажут, если вину докажут.

В школе Червонограда ребята подглядывают за девушками

В некоторых червоноградских школах в кабинках туалетов нет дверей. По словам родителей, девочки стесняются туда ходить, ведь за ними могут подсмотреть ребята или даже снять на камеру.

К теме Чего больше всего боятся ученики при возвращении в школу: интересные данные

На Киевщине после прививки умер 19-летний студент

13 сентября студента Владимира Сало вакцинировали против COVID-19. К вечеру юноша чувствовал себя хорошо, но впоследствии у него начала повышаться температура. В 20:15 у юноши начались судороги, а еще через 20 минут исчезли пульс и дыхание.

Погибший студент Владимир Сало / Фото украинский гуманитарнй институт

Медики института делали парню искусственное дыхание до прибытия скорой. Час парню пытались спасти жизнь, однако помочь ему не удалось. Зато министр образования утверждает, что внезапная смерть студента никак не связана с прививкой.

Студентов киевского вуза заставляют вакцинироваться

Студенты Государственного университета коммуникаций в Киеве сообщили, что руководство вуза заставляет их вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то там грозятся выселить их из общежитий. В вузе все отрицают. Детали – читайте в статье.

В школах Луцка хотят запретить поздравлять учеников на гендерные праздники

В Луцке создали электронную петицию с просьбой запретить в школах поздравлять ребят с 14 октября, а девушек – с 8 марта. Обращение направили в департамент образования горсовета, который может выдать соответствующие рекомендации директорам учебных заведений.

Волыняне говорят, что поздравления с этими праздниками насаждает стереотипы о том, что ребята должны быть "мужественными, сильными, защитниками", а девушки – "волшебными, нежными и хранительницами домашнего очага".

Читайте также Учеников нельзя принуждать к труду в школе: куда обращаться за помощью

Убытки на 16 миллионов гривен: чиновники закупили школам некачественные е-учебники

В Николаевской области на закупки электронных школьных учебников растратили 16 миллионов гривен. В преступлении подозревают экс-чиновницу местной ОГА и руководителю коммунального предприятия. Детали – читайте в статье.

Львовская учительница, которая увлекается Гитлером, не может восстановиться в должности

Учительницу истории из львовской школы №100 Марьяну Батюк уволили с работы более трех лет назад. Это сделали из-за того, что в соцсетях женщина цитировала слова Гитлера. Учительница решила восстановиться в должности, но суд не рассмотрел ее иск.

Другие новости в сфере образования

Ученическая сборная Украины завоевала первое место на Всемирных спортивных играх

Украинская сборная одержала 148 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете на первых Всемирных ученических спортивных играх U-15. Наши школьники заработали 69 золотых, 42 серебряных и 37 бронзовых медалей. Фото и детали – в статье.

В Украине утвердили профессиональный стандарт директора школы

Министерство экономики утвердило профессиональный стандарт директора школы. Он предполагает, что руководителем может быть лицо, которое прошло конкурсный отбор и признано победителем.

Директор школы обязан в течение первого года после назначения на должность пройти курс повышения квалификации, а затем он должен проходить аттестацию ежегодно в течение 5 лет.

В Украине будут признавать самообразование

Неформальное обучение и самообразование теперь будет признаваться в Украине. На базе этого учения даже будут присваивать профессиональные квалификации, без необходимости обучения в вузах.

Так, лицо, имеющее документ о получении формального образования, опыт и соответствующие знания и навыки, сможет через квалификационные центры пройти процедуры оценивания. В случае положительного результата оно получит документ, который будет признаваться на рынке труда.

Во Львове создали бесплатный университет для пенсионеров

Во Львове вскоре заработает университет третьего возраста "Протон". Его слушателями могут быть пожилые люди, имеющие статус пенсионера. Обучение полностью бесплатное. Оно начнется уже с 1 октября, там будет 2 семестра по 3-4 месяца.

Украина и Китай создали университетский союз

Для расширения сотрудничества между китайскими и украинскими университетами страны официально создали Китайско-украинский университетский союз". В него входит более 90 вузов из Китая и почти 50 – из Украины. Что это даст студентам и преподавателям – читайте здесь.

В украинских школах появятся воспитатели безопасности

В МВД сообщили, что в украинских школах появятся воспитатели безопасности. Они обеспечат безопасную среду для детей, будут защищать их права и законные интересы. Уже разрабатывают план, по которому будут обучать воспитателей безопасности.

Эти воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и взаимодействовать с полицейскими офицерами, родителями, детьми и администрацией школ.

Мэр Франковска обещает 1 миллион гривен школе, которая первой вакцинирует всех работников

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выплатить 1 миллион гривен тому учреждению образования, которое первым обеспечит на 100% вакцинацию работников против коронавируса.