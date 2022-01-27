Переход школ на дистанционную

Дистанционное обучение в украинских школах снова стало массовым из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ.

Важно Отправят ли садики и начальные школы на онлайн-обучение из-за вспышки COVID-19

Минобразования 26 января рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение.

Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;

– организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что учащимся начальной школы, учреждений специального образования и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешается учиться очно.



Дистанционное обучение / europafm.ro

В то же время городские власти Киева приняли решение о работе учебных заведений во время карантина. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, столичные школы и садики не будут закрываться на карантин.

В КГГА отметили, что директора самостоятельно принимают решение о переходе на дистанционку, в зависимости от уровня заболеваемости в школе или садике. Сегодня в Киеве среди учителей и учеников болеют ОРВИ и коронавирусом немного более 1%.

По их мнению, такое решение позволит:

разорвать цепочку заболеваемости в учреждениях, где больных много,

при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

Где школы перешли на онлайн-обучение

Львов – с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделе – до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин.

– с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделе – до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин. Ивано-Франковск – с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1-4 классы школ работают в обычном режиме.

– с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1-4 классы школ работают в обычном режиме. Одесса – 27 января все школы города (речь идет о ученики 1 – 11 классов) переводят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

– 27 января все школы города (речь идет о ученики 1 – 11 классов) переводят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Херсон – школьники всей области (1 – 11 классы) будут учиться дистанционно с 27 января в течение 10 дней. Также запрещено посещать учреждения внешкольного образования и проводить в школах родительские собрания, кружки, факультативы и тому подобное.

– школьники всей области (1 – 11 классы) будут учиться дистанционно с 27 января в течение 10 дней. Также запрещено посещать учреждения внешкольного образования и проводить в школах родительские собрания, кружки, факультативы и тому подобное. Черновцы – с 24 января до 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия продлятся до 7 февраля.

– с 24 января до 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия продлятся до 7 февраля. Сумы – учащиеся 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы.

– учащиеся 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы. Тернополь – учащиеся 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме.

– учащиеся 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме. Чернигов – с 26 января школы, кроме учащихся 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение.

– с 26 января школы, кроме учащихся 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение. Ровно – школы от 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

– школы от 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Волынь – с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и учреждениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия продлятся с 26 января по 6 февраля для учащихся 5 – 11 классов.

– с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и учреждениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия продлятся с 26 января по 6 февраля для учащихся 5 – 11 классов. Закарпатье – комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовать перевести обучение в школах на дистанционку. Добавим, что на онлайн-обучение уже перешли все школы Ужгорода, а также Виноградовского и Великолучковской ОТГ.

Коронавирус в Украине! За последние сутки, 26 января, в Украине обнаружили более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии. Среди новых пациентов – 4 847 детей.

Кто принимает решение о дистанционке? Школы имеют организационную и юридическую автономию. И во время чрезвычайных обстоятельств, действия карантина или пандемии учреждение образования по решению педсовета может организовать дистанционное обучение для учащихся.

Требования к дистанционному обучению

В МОН отметили, что во время дистанционного обучения должны учитываться интересы учащихся. В частности, это включает:

регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

создание условий для полноценного участия в занятиях лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

регулярное отслеживание результатов обучения учащихся и, при необходимости, оказание им поддержки;

использование телефонной, почтовой связи и т. п. для учащихся, которые не имеют возможности обучаться онлайн по уважительным причинам.

Какой должна быть нагрузка школьников? В МОН говорят, что обучение на дистанционке должно соответствовать государственным стандартам образования, а условия должны быть безопасными и безвредными для здоровья. В то же время нельзя перегружать учеников.

Санитарный регламент для школ определяет такое время на домашние задания:

ученикам 1-2 классов домашнее задание не задается,

в 3 – 5 классах – не более 1 часа в день,

в 6 – 9 классах – не более 1,5 часа в день,

в 10 – 11 классах – 2 часа в день.

Куда обращаться родителям относительно качества дистанционки? Если у родителей есть вопросы по качеству дистанционного обучения их детей, в МОН говорят, что обращаться надо к директору школы или в соответствующий орган управления в сфере образования, которому подчиняется учреждение.

Государственный контроль в сфере образования осуществляет Государственная служба качества образования и ее территориальные органы. Они могут проводить институциональный аудит и внеплановые проверки.

К слову, директор школы во Львове несколько месяцев назад получила штраф в 34 тысячи гривен за нарушение карантина. Однако педагог заявила, что о рассмотрении дела ей не сообщали, поэтому ей удалось отменить решение суда.

Добавим, что вузы также начали переходить на дистанционку. Так, студенты Львовского медицинского университета с 24 января также будут учиться дистанционно. Такое решение связано с ростом в вузах количества больных коронавирусом. А с 1 февраля Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича также переходит на дистанционное обучение. Все из-за вспышки COVID-19 в регионе.

Новое меню в школах

Соавтор реформы школьного питания в Украине и повар Евгений Клопотенко вместе с командой готовит рецептурный сборник для школ. По ним можно будет приготовить 500 блюд для детей.

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Блюда войдут в новый сборник – там 160 уже утвержденных блюд, которые сейчас готовят для детей, и еще 340 новых. Новые рецепты помогут заведениям формировать разнообразные уникальные меню, которые к тому же будут отвечать новым нормам питания учащихся.

Что о меню говорят сами ученики? Школьники действительно замечают, что из блюд исчез сахар, особенно из чая и какао. Также говорят, что пища стала более пресной, а порции – сократились.

В то же время учителя добавляют, что все дети довольны фруктами и овощами! Что самое интересное, большинство учеников с удовольствием едят салаты.



Блюда из нового меню Клопотенко / инфографика 24 канала

Добавим, что в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карточки, в зависимости от пищевых привычек определенного региона.

А омбудсмен по правам человека Людмила Денисова начала мониторинг школ во всех регионах для проверки обновленного питания. Больше об этом – читайте здесь.

Что известно о новом питании в школах

С 1 января украинские школы



Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картошку как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю.



Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.



Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.



Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.



Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Детали – читайте в С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню , которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картошку как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю.Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Детали – читайте в статье.

Буллинг и скандалы в образовании

Образовательный портал в Украине намеренно показал Крым "российским"

Украинский сайт репетиторских услуг оскандалился из-за Крыма, который считает "российским". Он намеренно изобразил карту страны без временно оккупированного Россией полуострова, мол, такова их принципиальная позиция.



На сайте репетиторов Крым изобразили "российским" / скиншот

На Закарпатье учительница на уроке унижала и била ученика

На Закарпатье школьная учительница на уроке математики кричала на ученика 4 класса, унижала и била рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу у доски. После громкого скандала педагог написала заявление об увольнении. Детали – в статье.

В луцкой школе жестоко подрались два ученика

25 января на территории одной из луцких школ жестоко подрались два ученика. На видео заметно, как один парень нападает на другого, начинает его бить и сбивает с ног. После этого подросток продолжил бить парня кулаками и ногами по лицу. Причину драки пока не установили, однако правоохранители расследуют дело.

В Одессе учительница избила ученика бутылкой

В одесской школе учительница пластиковой бутылкой избила ученика. На видео четко видно, как во время урока педагог подходит к школьнику, хватает бутылку с парты и начинает бить его. Детали и видео инцидента – смотрите по ссылке.

В Мелитополе ученица поскользнулась возле школы и сломала позвоночник

В Мелитополе Запорожской области ученица 5 класса поскользнулась на территории школы и сломала позвоночник. В больнице ей сделали рентген, но сказали, что это только ушиб, поэтому выписали мазь и отправили домой. Шокирующие детали инцидента – читайте в статье.

На Тернопольщине восстановили на работе невакцинированного учителя

Учителя из Кременца Игоря Бендасюка, которого отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, восстановили в должности. Мужчина подал в суд и выиграл его, поэтому получит еще и компенсацию.

На Харьковщине заведующая садиком получала зарплату за несуществующих работников

Полиция выяснила,что заведующая садиком в Бакалейской громаде на Харьковщине организовала фиктивное трудоустройство людей. Педагог получала зарплату несуществующих лиц.

В доме заведующей полицейские обнаружили около 20 тысяч долларов и 200 тысяч гривен, а в доме псевдоохоранника детского заведения – около 35 тысяч долларов, 5 тысяч евро, 500 тысяч гривен и около 2 тонн металлолома.

Пожары и минирование в учебных заведениях

В школе на Харьковщине загорелась детская одежда в раздевалке

В Казачолопанском лицее на Харьковщине загорелась одежда в раздевалке учебного заведения. Площадь возгорания примерно 1 метра квадратного. Около 20 курток учащихся повреждены огнем. Из помещения школы эвакуировали 200 учеников и педагогов.



Вещи учеников сгорели / Фото ГСЧС Харькова

В Винницкой области вспыхнул пожар в школьной лаборатории

В трехэтажном здании лицея №17 в Виннице вспыхнул пожар. Загорелось помещение на третьем этаже. По предварительным данным, пожар произошел в лаборантском помещении кабинета физики. Спасатели эвакуировали 312 учеников. Детали и яркие фото – в статье.

В Луцке загорелось общежитие, спасли трех студентов

Ночью 27 января в Луцке вспыхнул пожар в студенческом общежитии вуза им. Леси Украинки. Спасатели ГСЧС спасли трех студентов, а также эвакуировали 76 человек из здания. Детали – читайте в статье.

Ученик "заминировал" школу в Одесской области, потому что хотел развлечься

Ученик одиннадцатого класса одной из школ Одесской области позвонил в полицию и сообщил о заминировании учебного заведения. Впоследствии выяснилось, что он хотел развлечься на перемене. Как свой поступок объяснил подросток и детали – читайте здесь.

Из всех школ Львова эвакуируют детей: СБУ получила сообщение о заминировании

Сотрудникам СБУ 27 января сообщили о заминировании всех львовских школ и ТРЦ Forum Lviv. Туда немедленно выехали правоохранители и взрывотехники. Сейчас старшеклассники учатся дистанционно. Поэтому в школах были только ученики младших классов. Их всех эвакуировали.

Из-за псеводминирования на Запорожье школы будут охранять нацгвардейцы

В Запорожской области решили привлечь бойцов Нацгвардии к патрулированию территорий возле школ. На такой шаг пошли в четырех городах региона (Запорожье, Мелитополе, Бердянске и Энергодаре) из-за постоянных фейковый сообщений о минировании.

Важные решения правительства, Совета и МОН

Правительство увеличило процент студентов, получающих стипендии

Кабинет министров во время заседания окончательно принял решение о количестве получателей академических стипендий. В 2022 году стипендии будет получать 40 – 45% студентов.

Так, ученый или педагогический совет вуза определяет одинаковый для факультетов, учебно-научных институтов, курсов и специальностей лимит стипендиатов (40 – 45%), которым будет назначаться стипендия за семестр. Что известно о скандале со стипендиями в вузах – читайте по ссылке.

Важно Какую зарплату получают учителя и директора школ в Киеве: ответ Фиданян

Какую стипендию будут получать студенты? С 1 января 2022 года студентам вузов, колледжей и профтехов повысили размер стипендий:

теперь обычная академическая стипендия для студентов вузов должна составлять 2000 гривен, а повышенная – 2550 гривен,

а студенты техникумов, колледжей и лицеев будут получать 1510 гривен (повышенная – 1930 гривен),

студенты профтехов будут получать 1250 гривен стипендии.

Рада установила ответственность за плагиат в научных работах

Верховная Рада приняла законопроект об установлении ответственности за нарушение принципов академической добропорядочности в научных работах. Речь идет, в частности, о плагиате.

Санкции за продажу академических сочинений:

повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т.п);

повторное прохождение образовательной программы;

отчисления из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения.

Депутаты считают, что это позволит эффективно противодействовать академической недобропорядочности, в частности, практике продажи академических сочинений.

Ректоров обязали публиковать ежегодный отчет о деятельности вуза

В Верховной Раде приняли изменения в закон о высшем образовании. Теперь ректоры вузов будут вынуждены обнародовать ежегодный отчет о деятельности университетов.

Закон предусматривает, что на сайте учреждения высшего образования нужно обнародовать: