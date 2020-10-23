Иногда обучение в школе сопровождается определенными трудностями. И часто родители, чтобы их преодолеть, меняют учебное заведение. Но как такое решение влияет на развитие ребенка и чем родители могут помочь – читайте в материале.

В среднем, согласно статистике, за 11 лет обучения школьники меняют две школы, передает издание Ukr.media.

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Итак, на решение перейти в другую школу влияют различные факторы: смена места жительства, непрофессиональные учителя, отсутствие контакта с одноклассниками, медицинские показатели и тому подобное. Причиной перевода может быть и буллинг.

Как переход в новую школу влияет на ребенка

В этом есть определенные плюсы: такие изменения помогают ребенку развить в себе коммуникационные навыки, позволяют увидеть разнообразие коллективов, учат подстраиваться под новые правила.

Но в то же время это может нанести серьезный стресс для ребенка любого возраста. В частности, сложным процессом для ребенка является адаптация к школе. И если первоклассникам не нужно вливаться в новый коллектив, потому что они сами его создают, то другим ученикам, которые перешли в новую школу, вливаться в новую группу придется.

Но, к сожалению, школьный класс не всегда с удовольствием принимает новых членов, поскольку там уже есть свои правила и лидеры.

Довольно складывающаяся ситуация может возникнуть с подростком. Ведущей деятельностью этого возрастного этапа является интимно-личностное общение со сверстниками. Ведь дети в этом возрасте могут гармонично развиваться лишь тогда, когда у них есть друзья и возможность общаться с ровесниками.

Если у подростка хорошо сложились отношения с одноклассниками в старой школе, то переход в новое учреждение может быть болезненным и поэтому его стоит избежать.

Кроме того, психологи не рекомендуют переводить ребенка в другую школу во время бурного протекания возрастного кризиса. Ведь это может негативно повлиять на отношения родителей и детей. Ведь в этот момент ребенок обычно находится в постоянном стрессе, причинами которого являются внутренние изменения.

Как родители могут помочь

Первым делом стоит подготовить ребенка к смене школы, рассказать о том, что вскоре он будет учиться в другом месте. Желательно сказать точные даты.

Нужно, если есть такая возможность, съездить в новую школу на экскурсию: показать здание, познакомить с будущим классным руководителем, одноклассниками.

Далее надо честно объяснить причины, по которым семья вынуждена сменить образовательное учреждение.

Эксперты отмечают, что стоит быть внимательными к чувствам ребенка, уважать его эмоции и желания. Если ребенок не хочет переходить, то попытаться найти компромисс.