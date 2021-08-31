Переход на дистанционное обучение будет катастрофой, – экс-заместитель министра образования

В украинской системе образования есть проблемы, которые связаны не только с коронавирусом. Но одним из самых главных вопросов остается наличие учебного процесса.

Ведь если процент вакцинированных работников в учебных заведениях останется таким, как он есть, то, вероятно, большую часть школ снова закроют. Об этом сообщила в эфире на 24 канале бывшая заместитель министра образования, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

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Дистанционка – трагедия для учебного процесса

По ее словам, дистанционное обучение будет очень трагичным для образовательного процесса. Проблему можно ярко увидеть на примере детей в начальной школе.

В любом случае, переход на дистанционное обучение, конечно, будет катастрофой для украинского образования,

– подчеркнула Совсун.

Она отметила, что больше всего волнует формулировка "мы будем позволять открывать школы, если 80% работников будут полностью вакцинированными". Ведь это может не быть достаточной мотивацией для работников вакцинироваться.

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что вакцинация для учителей не будет обязательной.

Ведь часть учителей устраивает формат смешанного обучения. В то же время есть люди, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться. Для таких категорий их недопуск к учебному процессу будет незаконным. Несмотря на это, сейчас возможность вакцинироваться для педагогов точно есть.

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Совсун: Нужны корректирующие программы

Нардеп отметила, что у каждого есть право на образование и его нужно обеспечивать. Но это право реализуется только тогда, когда все участники процесса активно вовлечены в него.

Обучение в дистанционном формате дало огромный сбой в учебных результатах. Это будет видно не 1 год и не 10 лет. Особенно ситуация повлияла на получение навыков, знаний, которые непосредственно можно приобретать только в аудитории.

Для того, чтобы эти последствия преодолеть, не достаточно просто вернуться в обычный учебный процесс и продолжить обучение так, будто ничего не было,

– считает бывшая заместитель министра образования.

В то же время в Украине потребуются корректирующие программы и на уровне школы, и на уровне университета для того, чтобы соответствующий пропуск наверстать.

"В школах нужно провести мониторинг учеников, чтобы понять, что они изучили, а что – нет. Если дети 5-6 класса не получили достаточных знаний по математике, то потом не смогут осваивать программу следующего класса", – сказала Совсун.

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