Ведь если процент вакцинированных работников в учебных заведениях останется таким, как он есть, то, вероятно, большую часть школ снова закроют. Об этом сообщила в эфире на 24 канале бывшая заместитель министра образования, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.
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Дистанционка – трагедия для учебного процесса
По ее словам, дистанционное обучение будет очень трагичным для образовательного процесса. Проблему можно ярко увидеть на примере детей в начальной школе.
В любом случае, переход на дистанционное обучение, конечно, будет катастрофой для украинского образования,
– подчеркнула Совсун.
Она отметила, что больше всего волнует формулировка "мы будем позволять открывать школы, если 80% работников будут полностью вакцинированными". Ведь это может не быть достаточной мотивацией для работников вакцинироваться.
Ведь часть учителей устраивает формат смешанного обучения. В то же время есть люди, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться. Для таких категорий их недопуск к учебному процессу будет незаконным. Несмотря на это, сейчас возможность вакцинироваться для педагогов точно есть.
Совсун рассказала о последствиях дистанционного обучения: смотрите видео
Совсун: Нужны корректирующие программы
Нардеп отметила, что у каждого есть право на образование и его нужно обеспечивать. Но это право реализуется только тогда, когда все участники процесса активно вовлечены в него.
Обучение в дистанционном формате дало огромный сбой в учебных результатах. Это будет видно не 1 год и не 10 лет. Особенно ситуация повлияла на получение навыков, знаний, которые непосредственно можно приобретать только в аудитории.
Для того, чтобы эти последствия преодолеть, не достаточно просто вернуться в обычный учебный процесс и продолжить обучение так, будто ничего не было,
– считает бывшая заместитель министра образования.
В то же время в Украине потребуются корректирующие программы и на уровне школы, и на уровне университета для того, чтобы соответствующий пропуск наверстать.
"В школах нужно провести мониторинг учеников, чтобы понять, что они изучили, а что – нет. Если дети 5-6 класса не получили достаточных знаний по математике, то потом не смогут осваивать программу следующего класса", – сказала Совсун.
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