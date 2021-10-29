Ранее областная комиссия по чрезвычайным ситуациям посоветовала школам ввести онлайн-обучение или каникулы на следующие две недели – с 1 по 14 ноября.

К теме Школы могут выбирать: в Черновцах школьники могут перейти на дистанционку или каникулы

В то же время заместитель городского головы Юрий Лесюк подчеркнул, что эпидемические показатели в пределах нормы, поэтому необходимости вводить карантин в школах нет.

Решение областной комиссии по переходу на дистанционное обучение или продление каникул является рекомендательным. Усиливать карантин город не будет, уже с понедельника (1 ноября) дети вернутся за парты,

– написал Лесюк.

Из более 29 тысяч школьников болеют 1 225 детей, только у 127 из них подтвержден COVID-19, другие же болеют ОРВИ. Также 23 класса находятся на самоизоляции. Если же говорить о педагогах, то в Черновцах заболели 42 учителя и 5 технических работников.

Юрий Лесюк подчеркнул, что горсовет будет отправлять классы на изоляцию, если половина детей в школе заболеет коронавирусом. Пока в общине нет школы с таким показателем.

Пока Черновицкая область находится в оранжевой зоне, поэтому дополнительные ограничения на территории общины пока не устанавливаются.

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К слову, из-за стремительного роста заболеваний коронавирусом в школах Одессы продлят осенние каникулы еще на неделю – до 7 ноября. Такое же решение приняли школы в Житомире, Кривом Роге, Запорожье и Волыни.

Текст публикации Юрия Лесюка:

Дистанционного обучения и продления каникул в черновицких школах не будет. Уже с понедельника дети вернутся за парты.

Относительно результатов заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, то хочу отметить, что область только рекомендует карантинные ограничения. Поскольку пока показатели полностью контролируемые, усиливать карантинные нормы город не будет.

Из более чем 29 тысяч школьников болеют 1 225 детей, только у 127 из них подтвержден COVID-19, другие же болеют ОРВИ. Это абсолютно нормальные показатели сезонной заболеваемости.

Также мы соблюдаем механизм, предусматривающий режим самоизоляции школ в случае, если 50% детей в учебном заведении болеют коронавирусом. Вместе с тем, на территории Черновицкой общины нет ни одного учебного заведения с таким показателем. В то же время есть 23 класса, которые находятся на самоизоляции из-за выявленных случаев ковида. Если же говорить о педагогах, то заболели 42 учителя и 5 технических работников.