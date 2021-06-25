PayGrade – это платформа, которая используется школами в США. На ней учащиеся имеют возможность открыть счет в эмулируемом виртуальном банке и потренироваться инвестировать – все как в реальной жизни, только без реальных рисков потерять настоящие деньги.

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Генеральный директор финтех-компании Stash Брэндон Криг рассказывает, что современная молодежь стремится инвестировать, и они хотят научить их это делать, а также помочь им спланировать личные финансы.

Сейчас царит массовый кризис финансового образования, а финансовая грамотность до сих пор не является обязательным предметом в школах. Дети часто не имеют возможности узнать о доступных им денежных инструментах ни в школе, ни дома,

– заявляет Криг.

До этого PayGrade использовали около 100 тысяч школьников по всей территории США, однако теперь стартап планируют переименовать в Stash101 и охватить значительно большую аудиторию пользователей, предлагая платформу бесплатно.

В компании заявляют, что никакой коммерческой выгоды покупка стартапа не имеет. "Мы стремимся обучать, а не создать еще одно многообещающее казино для смартфонов в карманах детей", – отметили в Stash.

Совет! Обучайте собственных детей финансовой грамоте с помощью материалов, найденных в интернете. Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.