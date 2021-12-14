Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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С 15 декабря обучение для учеников 5 – 11 классов будет проходить в обычном режиме с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.
Отметим, что МОН рекомендовало школам начать двухнедельные зимние каникулы с 25 декабря. Поэтому ученики Винницы будут учиться очно только полторы недели до каникул. Как дети будут учиться с 10 января – пока неизвестно, все зависит от эпидситуации.
Длительная дистанционка в школах
Известно, что винницкие школьники вышли с осенних каникул, 5 ноября, сразу на дистанционное обучение. Впоследствии к обычному режиму вернулись ученики 1 – 4 классов. А старшие школьники (5 – 11 классы) более месяца учились дистанционно.
К слову, на Волыни вдвое чаще стали болеть ученики COVID-19. Так, более 2500 учеников находятся на самоизоляции. Только за неделю там заболели 302 ученика и 103 работника школ.