Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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С 15 декабря обучение для учеников 5 – 11 классов будет проходить в обычном режиме с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.

Отметим, что МОН рекомендовало школам начать двухнедельные зимние каникулы с 25 декабря. Поэтому ученики Винницы будут учиться очно только полторы недели до каникул. Как дети будут учиться с 10 января – пока неизвестно, все зависит от эпидситуации.

Коронавирус в Виннице! В области выявили 100 новых случаев COVID-19 за сутки, 13 ноября. Всего в Винницкой области зафиксировали более 100 тысяч случаев коронавируса. В настоящее время болеет 13 196 человек, из них 1545 детей.

Длительная дистанционка в школах

Известно, что винницкие школьники вышли с осенних каникул, 5 ноября, сразу на дистанционное обучение. Впоследствии к обычному режиму вернулись ученики 1 – 4 классов. А старшие школьники (5 – 11 классы) более месяца учились дистанционно.

К слову, на Волыни вдвое чаще стали болеть ученики COVID-19. Так, более 2500 учеников находятся на самоизоляции. Только за неделю там заболели 302 ученика и 103 работника школ.