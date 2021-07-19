В МОН определили перечень обязательных предметов для ГИА в 4, 9 и 11 классах в 2022 году

Министерство образования и науки утвердило перечень учебных предметов, по которым в следующем учебном году будет проводиться государственная итоговая аттестация в школах. В частности, назвали обязательные предметы для 4, 9 и 11 классов.

МОН издало приказ об обязательных предметах ГИА в 2022 году. Однако его еще не опубликовали на сайте Верховной Рады, поэтому приказ до сих пор не вступил в силу.

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ГИА в 2022 году

Перечень обязательных предметов для ГИА в 4 классе:

Украинский язык (оценивание результатов по украинскому языку и чтению).

Математика.

Язык национального меньшинства или язык коренного народа (для учащихся школ, где ведется преподавание на таком языке или он входит в программу обучения).

Перечень обязательных предметов для ГИА в 9 классе:

Украинский язык.

Математика.

Один из учебных предметов из списка: биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык, информатика, история, основы правоведения, украинская литература, физика, химия, язык нацменьшинства или коренного народа.

Перечень обязательных предметов для ГИА в 11 классе:

Украинский язык.

Математика.

История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский языки).

Один из учебных предметов из списка: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия.

Язык национального меньшинства или коренного народа.

ВНО в 2022 году

Когда будет проходить ВНО в 2022 году? Внешнее независимое оценивание для выпускников в следующем учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля.

Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники смогут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.

Кроме того, в следующем году продолжат эксперимент с двумя тестами по украинскому языку – выпускники будут выбирать, сдавать ли тест по украинскому языку и литературе, или отдельно только по языку. Тест по математике также в дальнейшем будет иметь два уровня.