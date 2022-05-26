Педан запускает уникальный проект об университетах: что уже известно

Украинский шоумен Александр Педан анонсировал запуск нового ютуб-проекта. Он направлен на помощь украинским школьникам-выпускникам.

Детальнее о проекте телеведущий Александр Педан рассказал 24 канала. Первый выпуск на ютубе должен появиться 31 мая 2022 года.

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Телеведущий Александр Педан запустит новый ютуб-проект об университетах 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Нового канала, лицом которого является Педан.

Что известно о проекте Педана

Напомним, что ранее, еще до 24 канала, ведущий снимал проект "УниверСheck" вместе с 17-летней дочерью Лерой. Его цель – познакомить абитуриентов с украинскими вузами, рассказать об их преимуществах и недостатках.

В целом, проект рассказывал о возможностях для молодежи в разных городах Украины. До полномасштабного наступления России съемочная команда побывала в десяти областных центрах Украины, в том числе Мариуполь, Харьков, Одесса, Сумы и даже Ужгороде. В Киеве отсняли материал о трех вузах.

Как отметил Педан, в ютуб-проекте рассказывали все, что нужно знать будущим студентам:

как научиться;

на кого;

где есть перспективные факультеты;

где жить;

сколько стоит.

Кроме того, съемочная группа опросила самих студентов разных университетов Украины. Впрочем, как отметил телеведущий, из-за войны появились сомнения в целесообразности проекта, однако решили все одного его выпустить.

В частности, проект важен для детей, вынужденных переехать из родных городов из-за активных боевых действий.

В Украине может образоваться серьезная проблема из-за неуступления абитуриентов в университеты или их выезда за границу,

– подчеркнул Педан.

В первом эпизоде 31 мая будет показан Национальный университет "Львовская политехника". Впрочем, съемочная группа покажет и другие высшие учебные заведения, расположенные во Львове.

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Заметим, что в проекте ведущий Александр Педан и его дочь оценивали университеты с точки зрения обучения, досуга, логистики, работы для молодежи, условий проживания для студентов.

В эфире 24 канала шоумен анонсировал, что в выпусках будут рассказывать также актуальную информацию от Министерства образования Украины об условиях поступления в учебные заведения. Премьера проекта состоится на ютуб-канале Александра Педана уже 31 мая 2022 года.

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